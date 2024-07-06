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失業男相信「網路女友」騎車近百公里取款 幻想廝守變車手

張姓車手騎車近百公里，供稱受女網友託付「為愛拼一把」。（讀者提供）

張姓車手騎車近百公里，供稱受女網友託付「為愛拼一把」。（讀者提供）

2024/07/06 14:35

〔記者黃旭磊／台中報導〕雲林縣1名詐騙車手到南屯區取贓款2百萬元，遭埋伏警方逮捕，張嫌騎車近百公里，供稱受女網友舅舅託付，頂著7月烈日騎省道冒險拼搏「為愛拼一把」，原以為女友不嫌棄自己失業，得手後可以結婚，沒想到竟是一場夢、悔不當初。

台中市第四警分局今表示，轄區被害人誤入臉書股票投資詐團，加入LINE群後每晚7點學習投資心法，禁不住「股友」百倍獲利誘惑，兩度面交現鈔，需再交付200萬元才能領回獲利，警覺受騙趕緊報警求助。

警方於3日晚間埋伏在黎明路麥當勞二樓，待張姓車手（36歲）現身，喝令「趴下，不准動」壓制逮捕，張嫌嚇到將百萬現金拋丟在地，企圖滅證，警方查獲「國際投資公庫送款回單」憑證等證物，全案依詐欺、洗錢防制法送辦。

張嫌供稱，女網友「檸檬」不嫌棄自己失業，早晚噓寒問暖，甚至答應願意成家一起打拼，本週「檸檬」稱「舅舅」介紹好康的，立即從雲林騎車超過80多公里趕到黎明路、公益路口，頂烈日橫跨濁水溪北上取款。

張嫌無奈向警方說，陷入「檸檬」粉紅陷阱，誤會遇到真愛，甚至妄想跟對方結婚成家，而騎車取款過程，「檸檬」不時來訊詢問「路上是否平安、到了沒有？」沒想到為愛走天涯，竟為了監控行蹤，最後慘遭警方上銬逮捕。

第四警分局長李建興呼籲，民眾切勿輕信不明來源投資管道，涉及不明人士要求金錢往來或投資，務必撥打165反詐騙專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

張嫌取贓款百萬落網。（讀者提供）

張嫌取贓款百萬落網。（讀者提供）

警方查扣證詐團「國際投資公庫送款回單」憑證。（讀者提供）

警方查扣證詐團「國際投資公庫送款回單」憑證。（讀者提供）

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