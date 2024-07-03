用路人注意！ 雲縣增10處路口科技執法

雲林縣警察局指出汽車行近行人穿越道距離行人行進方向不足1個車道寬及汽車前懸已進入行人穿越道線上就購成違規。（圖由雲林縣警察局提供）

2024/07/03 13:11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為降低交通事故、強化人行安全，雲林縣警察局在中央補助經費下，分別在去年、今年新設置10處科技執法設備，涵蓋在各鄉鎮市，預計在今年8月及10月執法，取締項目有未禮讓行人、闖紅燈及超速等3項交通違規行為，縣警局交通隊提醒用路人遵守交通號誌及禮讓行人，以免被取締。

雲林縣警局指出，全縣目前上路的路口多功能科技執法設備有12處，其中斗六雲林國中前明德路與公明路口因配合市公所工程去年拆除暫緩執法，其他11處今年1至6月共取締2770件，件數較去年同期減少，主要是斗六大學路2段與鎮南路口及中山路口2處配合道路工程有段時間暫停執法，現已恢復。

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縣警局表示，配合中央推動各項交通安全改善，在中央經費挹注下，去年、今年新增設10處路口多功能交通違規科技執法設備，其中去年建置的6處現已辦理驗收中，預計8月開始執法，分別在斗六市火車站、西螺中山路與公正路口、斗六市鎮北路與明德北路口、古坑台3線光興路與永興路口、元長縣道145線與雲172線路口（客厝國小旁）、北港僑美國小前。

今年建置的4處已陸續裝設中，預計9月驗收、10月開始執法，分別在北港台19線與民生路口（北港國中旁）、虎尾工專路與四維街口、莿桐鄉莿桐國中旁、斗六正心中學外面路口。

縣警局表示，科技執法設備建置路口以易肇事、易違規且車流量大為主，為強化人行安全，新設置10處取締項目都有未禮讓行人，另外還有闖紅燈及超速，超速罰鍰為1200元至2400元，闖紅燈為1800元至5400元，未禮讓行人1200元至6000元。

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