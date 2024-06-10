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虛構前手存在提高房價 竹縣建商與2房仲溢收仲介費遭重判

虛構前手存在提高房價、溢收仲介費，竹縣三仲介遭重判。（記者蔡彰盛攝）

虛構前手存在提高房價、溢收仲介費，竹縣三仲介遭重判。（記者蔡彰盛攝）

2024/06/10 21:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市統誠開發負責人張佳濬與旗下2名房仲共謀，透過虛構前手存在方式提高房價，並溢收仲介服務費分贓，使2名女客戶共受騙450萬元，新竹地院依3人共同詐欺罪判處5年8月不等重刑，犯罪所得沒收。

法官調查，張佳濬於103年間擔任新竹縣竹北市統誠開發建設實際負責人，張礎元係統誠房仲開發人員，鍾富航則為統誠房仲銷售人員。3人為圖自己不法利益溢收仲介費用，向買方誆稱物件有前手存在，若欲購買，需支付前手讓渡金或地主保留款，而共謀詐欺取財，由張佳濬提供個人銀行帳戶作為統籌買方支付款使用，張、鍾則與買方接洽施用詐術。

張、鍾與秦女接洽銷售苗栗縣竹南鎮預售屋3戶建案，誆稱若要購買，須支付每戶100萬元讓渡金，致秦女被騙360萬元（含每戶100萬元讓渡金及定金20萬元）。事後秦女因故解約而向暐泉查證，察覺其所購買3戶均無前手存在，始知受騙。

此外鍾富航與林女接洽銷售預售屋建案時，詐稱該戶為地主保留戶，若要購買需先支付地主張佳濬保留戶款150萬元，事後林女因故解約，察覺張佳濬並非地主，根本無需支付地主保留款，始知受騙。

法官審酌3人在本案犯行不僅破壞房屋交易安全與秩序，透過虛構前手存在方式提高房價，並溢收仲介服務費分贓，更使秦女、林女分別受有高達300萬元、150萬元損失，且張佳濬、鍾富航否認犯罪，拒絕與被害人和解，犯後態度甚劣，並耗費許多司法資源調查本案；而張礎元於審理時則終能坦承犯行，並達成和解，各賠償秦女320萬元與林女160萬元完畢，2女也表示同意給張礎元緩刑機會。

最後法官將張佳濬犯依三人以上共同詐欺取財罪，判刑5年8月、犯罪所得150萬元沒收。鍾富航5年2月，犯罪所得75萬元沒收。張礎元判刑2年、緩刑5年，需提供240小時義務勞務。

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