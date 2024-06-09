疑手剎車沒拉緊… 消防車竟滑出 撞毀電線桿

邱姓消防隊員疑似調整雨刷時沒把手剎車拉緊，導致車輛滑出，撞上電線桿。（記者吳昇儒翻攝）

2024/06/09 12:03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局一名邱姓消防隊員今日上午10時許在中山分隊保養消防車輛，隨後發現車前的雨刷沒有放置好，拉了手剎車之後下車查看，沒想到車子開始滑動，為了避免人員傷亡。邱員趕緊跳離車頭，消防車最終撞上路旁電線桿停下，車頭稍微受損，電線桿嚴重受損。肇事的隊員則表示，自己的疏失，將會負起全部的責任。

警方調查，34歲邱姓消防隊員在中山分隊服務，今日上午清洗消防車輛後，發現雨刷未放好，便下車調整，疑因手剎車沒拉好，加上車庫位置稍有坡度，導致車體向前滑動，撞上電線桿，幸無人員傷亡。

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邱員表示，自已到基隆服務2年，當時正在保養車輛，發現雨刷沒放好後，有拉了一下手剎車，可能沒有拉到底，導致剎車功能沒有完全發揮，車體開始向前移動；擔心遭受輾壓，只好先逃到一旁，車子順勢撞上路旁電線桿。但因為自己的疏失才會發生事故，將會負起相關賠償責任。

基隆市消防局第二大隊副大隊長王君維則表示，肇事同仁目前已前往派出所製作筆錄，協助釐清事故原因，有關消防車及電線桿毀損部分，將會協助修復；針對安全駕駛部分，也會加強對同仁宣導。

電線桿被撞後，幾乎全斷。（記者吳昇儒翻攝）

消防車撞上電線桿力道猛烈，車頭多處受損。（記者吳昇儒翻攝）

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