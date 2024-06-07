「裸體巡山」入侵民宅 台中裸男竟辯：個人休閒嗜好

鄭男全裸於步道漫步，還一度入侵民宅的庭院。（民眾提供）

2024/06/07 20:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市33歲鄭姓男子，去年12月跑到沙鹿休閒景觀步道旁，全裸漫步並入侵民宅，當時是冬天，他卻辯稱太熱而脫光衣服，怪異行為引發附近居民恐慌，網友還嘲諷為「裸體巡山」，台中地院審理時，他辯稱這是「個人休閒嗜好」，法官指責他不思自重及尊重他人，依妨害風化（公然猥褻）罪判拘役20日，可易科罰金2萬元。

派決書指出，33歲的鄭男，大學畢業從事工業，他於去年12月13日晚上8時許，在台中市沙鹿區台灣大道6段的一處巷內，僅穿著外套，露出生殖器行走，之後又脫掉外套，全裸侵入一間民宅的庭院（侵入住宅部分未提告訴），並漫步於沙鹿休閒景觀步道附近，民宅監視器拍到他怪異行為，警方接獲民眾報案循線查獲他。

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民眾當時是在沙鹿休閒景觀步道旁撞見壯碩且裸體的鄭男，當時他全身一絲不掛，民眾還上網提醒居民留意，網友戲謔稱呼此人是「裸體巡山」，他出沒的位置，是國道四號橋下，鄰近弘光科大與靜宜大學，兩校以女學生居多，也引起當地婦女與女學生恐慌，警方是在一處涼亭找到他，他當時已經著裝，宣稱是運動且天氣熱才裸身，警方依妨害風化罪法辦。

台中地院審理時，鄭男坦承裸體等行徑，卻又宣稱這是他「個人休閒嗜好」，法官考量當地人煙稀少，他所生的危害不重，犯後已坦承犯行，態度尚可，依公然猥褻罪判處拘役20日，可易科罰金2萬元與上訴。

鄭男於法院審理時稱，這是自己的「個人休閒嗜好」。（民眾提供）

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