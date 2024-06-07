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18越南移工KTV開毒趴緝毒犬建功 坐檯女移工見警嚇跪求情

越南移工在台染毒癮，經常到KTV毒趴狂歡，被高市刑大破獲，逮18名越南移工，查扣新興毒品和K他命，其中5人是失聯移工。（民眾提供）

越南移工在台染毒癮，經常到KTV毒趴狂歡，被高市刑大破獲，逮18名越南移工，查扣新興毒品和K他命，其中5人是失聯移工。（民眾提供）

2024/06/07 13:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕越南移工在台染毒癮，經常到KTV開毒趴狂歡，高市刑大獲報會同移民署、林園等分局，並出動保三緝毒犬，突檢大寮區2間KTV包廂，當場逮獲18名毒趴外籍移工，其中5人是失聯移工，還有3名台籍工作人員，另有女移工兼差坐檯，見警嚇得跪下求情；警方查扣卡西酮粉沫415公克、毒品咖啡包共12包，毛重60公克，K他命2公克、卡西酮毒品哈密瓜錠10公克。

刑大今天召開破案記者會，指偵八隊偵辦毒品案，分析相關情資溯源偵查，鎖定多名越南籍移工在大寮區一帶2間KTV施用毒品，該2間KTV還有門禁管制，專供越南籍顧客群聚施用K他命、卡西酮毒品咖啡包助興，妨害附近住戶安寧。

刑大會同林園、仁武分局、保三總隊、移民署南區事務大隊高雄市專勤隊等單位共組專案小組，前往陳嫌（26歲）經營的2處KTV，同步實施搜索圍捕，警方趁顧客上門之際，突襲控制門禁，其中仍有在內施用毒品的外籍移工，擔心被逮遣返，企圖從該KTV上方通道攀爬逃逸，全被警方逮獲，還有女移工兼差坐檯，見警嚇得跪下求情。

被查獲的毒趴移工中有5人為失聯移工，全案依毒品危害防制條例罪、入出國及移民法，移送台灣高雄地方檢察署、移民署南區事務大隊高雄市專勤隊偵辦。

刑大統計今年配合執行安居緝毒專案，透過建立社區反毒通報網，強力掃蕩卡西酮類毒品案件，今年1至5月底，破獲各類毒品案件共1159件，較去年同期1058件增加101件，其中包含查獲混合式（卡西酮）毒品咖啡包分裝場共計17件，查扣毒品咖啡包1萬4149包，較去年同期1萬1469包，增加2680包，已有相當成效。

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越南移工竟在台染毒癮，經常到KTV毒趴狂歡，被高市刑大破獲，逮18名越南移工，查扣新興毒品和K他命。（民眾提供）

越南移工竟在台染毒癮，經常到KTV毒趴狂歡，被高市刑大破獲，逮18名越南移工，查扣新興毒品和K他命。（民眾提供）

越南移工竟在台染毒癮，經常到KTV毒趴狂歡，被高市刑大破獲，逮18名越南移工，查扣新興毒品和K他命。（民眾提供）

越南移工竟在台染毒癮，經常到KTV毒趴狂歡，被高市刑大破獲，逮18名越南移工，查扣新興毒品和K他命。（民眾提供）

保三緝毒犬也出動助警緝毒。（民眾提供）

保三緝毒犬也出動助警緝毒。（民眾提供）

保三緝毒犬也出動助警緝毒。（民眾提供）

保三緝毒犬也出動助警緝毒。（民眾提供）

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