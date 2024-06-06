602旅飛官太胖擔心被停飛 偽造體檢紀錄表被判刑

602旅蕭姓飛官偽造體檢表，被法院判刑，圖為該旅眼鏡蛇直升機整備場景。（資料照）

2024/06/06 16:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕駐守台中的陸軍航空第602旅蕭姓直升機飛官，因BMI值超標，擔心自己與呂姓同袍被軍方管制停飛，減少每月5萬元飛行加給，竟偽造自己及呂姓同袍的年度航空體格檢查紀錄表，還是被停止飛行訓練，台中地院認為他坦認犯行，依現役軍人犯偽造公文書罪判刑8月，緩刑2年，條件是參加法治教育3場。

判決書指出，蕭姓飛官偽造自己及同袍的航空體格檢查紀錄表，台中地方法院認為，他的動機是擔心自己及同袍之BMI值超標（太胖或過重），被軍方管制停飛，減少飛行加給，一時失慮而偽造國軍台中總醫院的檢查報告紀錄表，觸犯陸海空軍刑法第76條的現役軍人偽造公文書罪。

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不過，他尚未使用偽造文件就被軍方發現，且航醫官判定他BMI值，已達停止飛訓任務之標準，由陸軍航空第602旅醫務隊建議停飛以維飛安，旅長也核准於2023年3月起停飛管制在案，足以認定他犯行所生的損害相對輕微，犯罪情節尚非重大。

法官強調，蕭姓飛官於檢方與憲兵偵查、台中地院審理時，均坦承犯行並表示悔意，軍方也沒有追究責任之意，他已積極面對犯過錯，依現役軍人犯偽造公文書罪判刑8月，另外，考量他是空軍官校畢業，現擔任飛官，因本案經管制停飛，月收入減少約5萬元，他又無前科，是一時短於思慮而觸法，又坦認犯行，應已獲得教訓而無再犯之虞，宣告緩刑2年，條件是參加法治教育3場，可上訴。

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