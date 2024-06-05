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台中大里小偷出沒！5分鐘偷2萬騎單車快閃 店家怒公布影像

竊嫌凌晨潛入大里區中興路2段店家偷走店內2萬多元的現金，店家公布畫面提醒大家注意、協助指認。（擷取自臉書「大里人聊天室2.0」）

竊嫌凌晨潛入大里區中興路2段店家偷走店內2萬多元的現金，店家公布畫面提醒大家注意、協助指認。（擷取自臉書「大里人聊天室2.0」）

2024/06/05 18:45

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里中興路2段一間店家4日凌晨後門遭竊嫌破壞，偷走放店裡約2萬元現金，前後不到5分鐘就得手逃逸。店家公布監視器拍到的竊嫌畫面提醒大家注意。霧峰分局國光派出所說，已鎖定特定對象全力追緝中。

網友在臉書「大里人聊天室2.0」貼文說，位於大里中興路2段的店，4日凌晨0點57分左右遭小偷破壞後面鐵門紗網，伸手開鎖潛入，從收銀台偷走約2萬元現金，前後過程不到5分鐘。

網友說，約凌晨1點20分發現報警，後門防火巷窄小陰暗，附近都住家，監視器沒有拍到離開的方向，不過，店內監視器有拍到小偷行竊畫面，男性竊嫌穿暗紅色上衣、西裝褲，頭髮部分斑白，看起來約60多歲，希望大家協助指認提供線索，也提醒附近商家和住戶要多注意。

國光派出所郭岱陽所長說，接獲店家報案後調閱監視器畫面，發現竊賊騎腳踏車犯案，已鎖定特定對象全力追緝中。

霧峰分局也呼籲，店家應於前後門窗出入口應裝設警報器、監視錄影等防盜措施，打烊後應將財物收好，做好防竊措施，讓宵小無機可趁，如發現可疑人、事、物，請立即與警方連絡，共同打擊不法。

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