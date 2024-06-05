大日主張減租5千萬投資東岸廣場 主富否認：裝潢免租期租金

大日公司主張以減租5000萬投資主富（NET）公司增建2到4樓商場，主富律師當庭否認說，5000萬是大日同意變相展延裝潢免租期的租金。（資料照）

2024/06/05 17:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆東岸廣場所有權爭議案開庭，大日公司主張以減租5000萬，投資主富（NET）公司增建2到4樓商場，主富律師當庭否認說，當初與大日商議折減5000萬元租金，是因為原本與大日簽的裝潢免租金期間只有3個月，但增建2到4樓的施工期遠超出3個月，所以雙方約定以一次性減免5000萬元租金，作為變相展延裝潢免租期的租金。

主富律師主張，當初與大日的合作協議書中約定，裝潢免租期的展延期限只有3個月，根本無從讓主富完成東岸商場2到4樓的增建，因此主富才與大日公司以協議方式展延裝潢免租期，詳細部分再以書狀補陳。

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基隆市政府律師說，市府不是合作協議書簽約當事人，從大日公司歷次主張以租金扣抵，作為主富用來新增東岸商場2到4樓的興建成本，如果依大日的主張，顯與主富主張是獨立興建取得有權的主張矛盾，另外，「免租期」在租賃實務上3個月的時間就很長，難以想像竟可以折抵到2020年以後，這折抵的金額有多大？又是什麼樣的免租概念。

市府律師說，東岸商場2到4樓增建案，是2018年時取得使用執照就算是免租期，也不可能是免租到2020年12月這麼久。

大日律師也指出，大日與主富約定補充協議書第二條明訂，主富公司應給付租金起算日為2017年5月20日，2017年5月20日到2020年12月31日減少租金，接著雙方再約定，應將先前已兌換的租金支票返還大日公司，免租期也約定作為租金折抵，這與主富所稱不符。

主富律師則指出，主富與大日公司合作協議書內容，看不出大日以減免租金作為出資興建新增2到4樓建物，單頻租金減免的約定，不足以證明大日有出資新增建物；若大日主張屬實，欲以減免租金作為出資對價，為何所有書面契約或協議書均未約定大日出資的總價，這明顯不符商業慣例與社會通念。

主富律師說，主要是因為主富原本與大日簽的裝潢免租金期間只有3個月，但增建2到4樓的施工期遠超出3個月，因施工完成日期不確定，大日無法確定免租裝潢的期限究竟多久，所以雙方約定以一次性減免5000萬元，作為變相展延裝潢期間免付的租金，這可從原租賃契約中約定，裝潢完成為租金免租期截止日，到後來協議書改為取得建造後，即須開始支付租金證明。

雙方各說各話，承審法官曹庭毓當庭要求下次開庭前，大日與主富提供當初簽訂的合作協議書內容後，再行辯論。

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