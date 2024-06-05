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首頁　>　社會

竹聯份子半年詐3000萬 警破茶行據點逮7人送辦

警方搗破賴男據點，將人員全部控制。（記者徐聖倫翻攝）

警方搗破賴男據點，將人員全部控制。（記者徐聖倫翻攝）

2024/06/05 15:32

〔記者徐聖倫／新北報導〕27歲賴姓男子為竹聯幫雷堂幹部，賴男組件集團在Facebook推出假投資廣告行詐，新北市刑警大隊獲報展開調查，發現受害人已達19人，遭詐金額破3000萬元。警方昨持搜索票前往賴男於新北市三重的據點，逮捕賴男及其黨羽共7人，令扣回贓款459萬元。

據悉，新北市警方接獲多起報案，指稱自己透過Facebook加入投資群組，新北市刑大展開調查，發現這些被害人都是被賴男所組建的詐團欺騙。其中1名70歲曾姓老翁誤信廣告，被詐459萬元，警方聯繫曾翁還一度被以為詐欺電話，讓警方哭笑不得。

在警方監控下，即時查獲領完款的收水手，攔阻了曾翁的459萬元。警方持續蒐證，確定了賴男於三重某茶行據點，昨日派員前往查緝，順利將賴男與其黨羽共人逮捕。警方清查發現，賴男等人這半年詐了3198萬元，非常暴利。

警詢時賴男等人承認犯案，單金錢流向則不願交代，對此警方將持續清查，賴男等人則依詐欺、組織、違反洗錢防制法等多項罪嫌送辦。

新北警表示，今年迄今已查獲詐欺集團111件1189人、查扣6億2751萬贓款，並成功攔阻3億7082萬元遭詐。新北警提醒，歹徒常以「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資虛擬幣無風險」等話術誆騙被害人，呼籲民眾不要輕信來源不明的投資管道或網路連結，遇到疑似詐騙可隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。

警方扣回贓款、手機等各式證物。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回贓款、手機等各式證物。（記者徐聖倫翻攝）

賴男與其黨羽共7人遭警方送辦。（記者徐聖倫翻攝）

賴男與其黨羽共7人遭警方送辦。（記者徐聖倫翻攝）

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