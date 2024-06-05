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被警察擔誤的演員？彰化刑警副大隊長化身「卦山大師」開示防詐騙3寶

彰化縣警局刑警大隊組成防詐宣導團，由副大隊長楊昭賢化身「卦山大師」。（彰化縣警局提供）

彰化縣警局刑警大隊組成防詐宣導團，由副大隊長楊昭賢化身「卦山大師」。（彰化縣警局提供）

2024/06/05 12:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕防詐宣導屢勸不聽？彰化縣警局刑警大隊組成防詐宣導團，由副大隊長楊昭賢化身「卦山大師」，開示前來求神問卦要永保財富的「信眾」，對於「名人假投資網站與群組」的詐騙老梗，一針見血戳破「你有見過他嗎？」，如果未曾謀面還硬信「穩賺不賠」，直嘆「這也是神仙難救」。

楊昭賢表示，長期打詐就會發現「老梗就是有用」，才會讓詐騙集團一用再用也不厭倦，因為民眾就是相信，所以，改變宣導方式，透過「卦山大師開示信眾」的逗趣短劇來博君一笑，也同時把今年以來詐騙案件前3名的「假投資」、「解除分期付款」與「假網拍」案例，融入短劇以達到宣導效果。

警方表示，防詐短劇由員警負責編寫，因為平日都在負責偵辦詐騙案件，大家演起來都是得心應手，台詞都可以順手拈來、自由發揮，尤其針對「名人假投資網站與群組」部分，更提醒民眾「保證獲利」都打著名人招牌，但民眾連名人都沒見過，不應該光看網站、群組照片，就輕易相信而誤上詐騙賊船。

除了刑警大隊以外，縣內各分局也成立防詐宣導團，北斗警分局員警更化身為「ATM機器人」，直接強調「千騙萬騙都離不開ATM」，ATM只有提款、存款與轉帳功能，其它功能通通都是詐騙。

彰化縣警察局長陳明君表示，彰化防詐宣導團已準備好了，未來將持續深入校園與村里，並加強打詐，讓詐騙集團「想騙的不敢騙、已經騙的會被抓、騙到的沒得花」。

彰化縣北斗警分局員警更化身為「ATM機器人」，來進行防詐宣導。（彰化縣警局提供）

彰化縣北斗警分局員警更化身為「ATM機器人」，來進行防詐宣導。（彰化縣警局提供）

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