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新北分署端午前拍賣 土城42年屋齡公寓1252萬拍定

新北市土城區中央路1段253之1號4樓的公寓，以1252萬9999元拍定。（新北分署提供）

新北市土城區中央路1段253之1號4樓的公寓，以1252萬9999元拍定。（新北分署提供）

2024/06/04 19:29

〔記者王定傳／台北報導〕行政執行署新北分署今日舉辦「123聯合拍賣會」，其中位於土城區中央路1段253之1號4樓公寓建物，約32.44坪，屋齡剛滿42年，以1252萬9999元拍定，溢價達158萬元；另外，因掏空案下市的太平洋電線電纜公司，其股票吸引3組人馬競標，最終以每股23元拍定。

新北分署指出，今日上午10時，新北分署先以「喊價」方式拍賣板信、陽信及華泰等3家銀行與太平洋電線電纜股份有限公司的實體股票，另有3式商標權；其中於2004年間因掏空案而下市的太平洋電線電纜股份有限公司，其股票一度成為壁紙，經過20年後，竟吸引3組人馬競標，最終由2號邱姓男子以每股23元拍定。

同日下午3時以「投標」方式拍賣不動產，其中坐落新北市土城區中央路1段253之1號4樓的建物，為5層樓公寓的4樓，約32.44坪，屋齡剛滿42年，離捷運板南線海山站約600公尺，交通便利，本次為第2輪第2次拍賣，底價1095萬元，共吸引4組人馬參與投標，出價前3高的價額均高於第1次拍賣底價1150萬元，最終由周姓女子委託代標公司，以1252萬9999元得標，溢價達158萬元。

此外，陳姓男子看中板橋區僑中段6筆持分土地未來都更潛能，一口氣投下6份標單，全數拍定，總拍定價463萬元；另某土地開發整合公司以通訊投標方式郵寄6份標單，參與中和區2筆土地及三峽區4筆土地競標，中和區的2筆土地共以28.2萬元拍定，三峽區則有2筆土地共以13.6萬元拍定，因拍定價已足清償義務人欠款，另2筆土地不予開標。

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