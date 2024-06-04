懲戒法院前院長李伯道涉職場霸凌 司院人審會移送監院

懲戒法院前院長李伯道。（資料照）

2024/06/04 17:19

〔記者張文川／台北報導〕已退休的懲戒法院前院長李伯道，去年因涉4度性騷擾女部屬，被監院彈劾、移送懲戒法院審理中；隨後他又被控在職時霸凌、羞辱2名部屬，司法院人事審議委員會今天開鍘，決議將李伯道逕行移送監察院審查。

人審會認為，李伯道以不善的言詞、態度對待下屬，致下屬等人感到畏懼，承受身心壓力，其言行有所失當，已逾行使合理管理權的必要程度，有損建立友善職場，已屬職場霸凌，有言行不檢、違反法官倫理規範等違失，認為有應受懲戒之情事，由於李的性騷擾案已於職務法庭審理中，基於違失行為應一體判斷是否情節重大及適任性，因此依法官法第51條第2項規定，由司法院逕行移送監察院。

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據指出，疑被李伯道職場霸凌的2位女員工，分別是科長與工友。女科長去年3月欲請半天假返鄉掃墓，李伯道回稱說：「妳去其他法院問，沒有人利用上班時間去掃墓，我們法院工作太輕鬆了」，還要求叫女科長去教育公婆「哪有人在上班時間掃墓」；另一次是女科長為了陪女兒去看醫生，欲請假2小時，李卻回「妳先生職級比妳低，為何妳先生不多分攤一點家務？」

李伯道曾要求女科長須將電話放在床邊，即使半夜也不能漏接電話，某次週六女科長忙於家務，沒接到李伯道來電，隔天就接到李伯道來電痛斥她「讓機關蒙羞」。

而平時負責替李伯道蒸便當的女工友，被要求依李伯道的指示，分別依肉、菜、飯的不同受熱時間，分開蒸熱，若不小心把青菜蒸黃了，就遭李伯道指責。用餐後，工友若以鐵刷刮壞便當盒，也會挨罵，使工友處於極大工作壓力，身心俱疲。

工友前年因母親開刀住院而想請假，李伯道回以「有跟妳講過，不要隨便請假」、「家裡都沒別人了嗎？」、「為什麼都是妳要請假？」還規定上班時不許和同事說話，還要求以最快的速度唸出他想打的電話號碼，若未馬上唸出，也會被罵「你什麼腦袋」。

當事人請求法官評鑑，法評會審議後，認為李伯道的言行雖「超過合理管理權行使必要程度，有損於友善職場之建立」，又稱李伯道當時統籌懲戒法院院務，對於2名部屬的相關言詞「不具重大惡意、未損及司法威信、未影響民眾權益」等3項理由，認定請求不成立，決議不付評鑑。

但司法院看不過去，今天召開今年第4次人審會，決議將李伯道所涉的職場霸凌行為，依法官法第51條第2項規定，由司法院逕行移送監察院審查。

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