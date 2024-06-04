超商女店員管理包裹偷走1條金項鍊 再將空盒退貨給賣家

王姓超商女店員利用管領包裹機會，以偷天換日手法，詐騙賣家1條價值8000多元金項鍊，被法院依業務侵占罪判6月徒刑。 （記者林嘉東攝）

2024/06/04 16:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕王姓超商女店員利用管理包裹機會，上網買1條金項鍊後，要賣家把金項鍊寄到她上班的超商，趁貨到後竊取金項鍊，再佯稱無人取件後，將空盒子退貨，詐騙賣家。基隆地院審理後，依業務侵占罪判她6月徒刑。

判決指出，王姓女子受雇基隆市暖暖區某超商擔任夜班店員，負責看管櫃檯、管理店內包裹及網路購物商品交寄及收發業務，被控趁深夜值班期間，利用自己帳號登入「蝦皮」拍賣網站，看上李姓賣家經營的金珠寶賣場，1條價值台幣8880元、重約3.75公克的黃金項鍊，下單購買後，以「貨到付款」之方式，指定送到他上班的超商取貨、付款。

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王女收到李女寄來的金項鍊後，打開包裹取出金項鍊後，把空的包裹重新包裝，佯稱無人取貨後退件，李姓賣家收到包裹後發現盒子裡空無一物，報警究辦。警方循線查出王女是金項鍊的買家，收貨地點就在她上班的超商，調閱超商內監視器再查出，王女收到包裹後，取出金項鍊，重新包裝後寄還給李女；案經警方移送後，檢方將王女依業務侵占罪嫌起訴。

法院審理時，王女認罪，法官認為，王女身為門市店員，負責管領商品、包裹等工作，卻未能謹守分際，竟利用職務上經手包裹收寄機會，未花分文，即將包裹商品占為己有，違背誠信及職業道德，依業務侵占判處王女6月徒刑，得易科18萬元罰金。

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