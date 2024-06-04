醉男返家比中指爆衝突 竟把住家保全打到命危
2024/06/04 15:15
〔記者陸運鋒／新北報導〕鄭姓男子今晨酒後返回新北市永和住處時，要求陳姓保全開門但未獲回應，鄭男找到磁扣進入後，對陳男比中指，引發對方不滿理論，雙方進而爆發肢體衝突，混亂中，陳男遭打趴後失去呼吸心跳，警消趕抵將其送醫搶救，雖已恢復心跳但情況不樂觀，而警方也將鄭嫌送辦。
據了解，從事醫療器材業務的41歲鄭嫌，昨天晚間與友人到台北市松山區某居酒屋聚餐，接著到KTV續攤飲酒，今天凌晨1時許結束後，返回永和區環河西路一段住處社區時，鄭嫌在大門口大呼小叫，要求56歲陳姓保全協助開門，但不見對方有所回應。
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據悉，鄭嫌找到大門磁扣進入後，氣得對陳姓保全比出中指，引起陳男不滿上前理論，雙方起口角進而扭打，期間鄭嫌除了對陳男揮拳及掐脖子外，甚至還推他去撞柱子，造成陳男倒臥在地一動也不動，而陳男的同事見狀後，嚇得隨即報警。
永和警消趕抵現場時，陳男僅身體有擦挫傷，但已經失去呼吸心跳，隨即實施CPR心肺復甦術後，緊急將其送往永和耕莘醫院搶救，經急救後雖恢復心跳，但仍處昏迷狀態，已轉加護病房持續治療，而鄭嫌則當場被警方逮捕。
警詢時，鄭嫌稱因有飲酒並不清楚詳細過程，僅知雙方有衝突，並不知道會這麼嚴重，警方詢後，將鄭嫌依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。