盧秀燕表揚中捷英雄 被砍高中生父：希望這個獎是最後一次

台中市政府表揚中捷事件17名見義勇為乘客，長髮哥許瑞顯等10人願意公開接受表揚並獲頒終身免搭乘榮譽卡。（記者廖耀東攝）

2024/06/04 10:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運上月21日發生車廂內砍人案震驚社會，20歲的洪姓男子攜帶3把刀進入捷運車廂，隨機攻擊乘客，17歲呂姓高中生及27歲的長髮男許瑞顯慘遭砍傷，上週陸續出院，今天市長盧秀燕在市政會議上公開表揚中捷英雄，頒發中捷終身免費搭乘獎勵與破案獎金，呂生未出席，呂父則錄音表示兒子是受害者不便參加，「希望這個獎是最後一次！」強調「不是希望有永遠免費搭乘，而是中捷是永久安全的捷運」，期許盧秀燕努力，讓台中家長放心。

台中捷運21日發生車廂內砍人案震驚社會，20歲的洪姓男子攜帶3把刀進入捷運車廂，隨機攻擊砍傷乘客，後來被許男及其他乘客英勇制伏，許的左臉及嘴唇有共12公分刀傷，住院10日出院；呂生是洪嫌在車廂攻擊的第一個乘客，被砍中3刀，刀刀斷骨，右胸、右肩及後背、右上臂分別有10、12、8公分傷口，造成肋骨及手骨折，其傷勢復原良好，住院11天、上週六出院。

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呂父今天表示，感謝中捷英雄相助，以及社會大眾對呂小弟的集氣，讓兒子傷勢恢復非常良好，因為今天他們是受害者，不便參加今天市府舉行的頒獎，但他代全家感謝各界幫忙與關心，希望這個獎是最後一次。

呂父說，他不是希望有永遠免費搭乘的卡，而是希望捷運是安全的，希望捷運是給全台中市民最安全的交通工具、永久安全的捷運，這才是他們的心願與目標，希望市長一起來努力，期許市長一定要給所有父母與台中學生、家長一個安心的交通工具。

呂父最後強調，「希望市長一定要努力，讓台中家長放心，才是第一名的市長」、「如果捷運都不安全，這個第一名需要再加強。」

台中市政府表揚中捷事件17名見義勇為乘客，長髮哥許瑞顯等10人願意公開接受表揚並獲頒終身免搭乘榮譽卡。（記者廖耀東攝）

呂生是洪嫌在車廂攻擊的第一個乘客，被砍中3刀，刀刀斷骨，右胸、右肩及後背、右上臂都有刀傷。（呂父提供）

呂生在中捷隨機砍人案中被砍中3刀，傷勢復原良好，上週六出院。（呂父提供）

許瑞顯的左臉及嘴唇有共12公分刀傷，住院10日在上週五出院。（林新醫院提供）

呂父今天po出兒子被砍傷當天，盧秀燕前往探視慰問畫面，希望她讓中捷安全，讓學生及家長安心。（呂父提供）

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