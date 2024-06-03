台中走失少女手機有秘密 警揭「老婆」真實身分有洋蔥

警方協助母女相會。（警方提供）

2024/06/03 22:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市14歲黃姓少女有溝通障礙，因太想念長年在外地工作母親，前天深夜突然帶著紙筆及手機，衝進已打烊機車行求助，員警透過少女手機打給名為「老婆」聯絡人，竟是少女母親，她稍早剛踏入睽違一年多家門，得知女兒竟隻身在外也嚇了一大跳，焦急出門會合，對於眾人協助十分感激。

台中市第三分局東區分駐所員警吳祖輝、張盛凱，當天深夜11時許獲報東區振興路有少女需要協助，機車行老闆表示，稍早在已打烊的店面收拾及工具保養，該名少女突然衝進店內，急著遞過手機和紙筆，他們嚇了一跳，以為少女有急事相求，卻發現她無法表達意思，也不知其住在何處，只好請警方到場協助。

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員警接過少女手機，發現通訊錄有位聯絡人是「老婆」，儘管滿腹狐疑，猶豫片刻仍是忐忑按下通話鍵，接通後傳來1名婦人聲音，她表示是手機主人的媽媽，得知女兒走失更是大吃一驚：「我不知道她跑出去耶！」員警得知少女住家近在呎尺，徒步帶其朝回家方向，沒多久少女突向前奔跑，原來發現媽媽就在不遠處，母女兩人挽著手在馬路中間相會。

員警趕緊帶她們走回路旁，經進一步了解，原來黃母在外地工作，久久才返家，雖知道有溝通障礙女兒無法回應，仍經常打電話互動讓女兒知道近況，此次時隔一年多返回透天厝住家，才剛進門不到10分鐘，見女兒鞋子明明在屋子裡，手機卻響起女兒來電，也覺得十分困惑，接起電話才知道女兒竟然跑出門了。

黃母語氣中流露著心疼與無奈，透露女兒並非第一次走失，因為太想念她才會造成虛驚一場，會請家人多留意，對於機車行老闆協助通報及員警幫忙聯繫也非常感激。

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