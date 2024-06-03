無照又逆向！大貨車衝撞等紅燈機車 騎士多處骨折

營業大貨車涉違規逆向撞擊在路口停等紅燈的機車男騎士，造成騎士全身多處骨折送醫。（民眾提供）

2024/06/03 18:40

〔記者王俊忠／台南報導〕大難不死！台南市安南區和順工業區開安路與開安一街口，3日上午發生1件驚悚的逆向衝撞車禍，1輛機車在開安一街口停等紅燈時，竟遭1輛營業大貨車左轉逆向衝撞，機車男騎士被撞的全身手腳多處骨折，送到奇美醫院急救，幸無生命危險；駕駛營大貨車的73歲陳姓男子無照駕駛又涉逆向違規行車，警方依法查辦。

此案發生後，和順工業區廠商協進會理事長陳文祥在臉書PO文指機車騎士很倒楣，騎士乖乖停紅燈，卻遭1輛逆向左轉彎的大貨車撞上。該工業區廠協會在3月理事長會議曾提案取締大貨車逆向行駛；4月再以此訴求行文給南市警局，都沒有得到回覆，難道是要搞出人命才會重視嗎？請南市長黃偉哲重視此事。

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對此，轄區市警三分局說明，並非沒有取締，都有持續在取締，三分局統計今年1月至5月份於和順工業區周邊道路交通違規舉發件數，含跨越雙黃線逆向行駛、超載及闖紅燈違規共計189件，其中跨越雙黃線逆向行駛有78件。對於違規行車車禍事故仍然發生，警方強調會持續加強取締違規行車，絕不輕縱，以保障用路人安全。

警方調查，3日上午9點許，44歲陳姓男子騎機車在安南區開安一街停等紅燈時，駕駛營業大貨車的邱姓男子（73歲、無營大貨駕照）從開安路左轉逆向撞擊陳男與機車，導致陳男手腳多處骨折與流血，幸送醫後意識清楚、無生命危險。邱男與陳男兩人酒測值都是0。

警方籲請民眾駕車務必依照道路號誌、標誌及標線行駛，並隨時注意車前狀況，以免發生危險；三分局會持續加強取締違規行車。

營業大貨車涉違規逆向撞擊在路口停等紅燈的機車男騎士，造成騎士全身多處骨折送醫，幸無生命危險。（民眾提供）

營業大貨車涉違規逆向撞擊在路口停等紅燈的機車男騎士，造成騎士全身多處骨折送醫，幸無生命危險。（民眾提供）

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