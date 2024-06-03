治安死角？ 央廣鹿港分台遭毒蟲竊輸送天線800公尺

央廣鹿港分台遭毒蟲竊輸送天線800公尺。（鹿港警分局提供）

2024/06/03 16:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太誇張！超過半世紀的中央廣播電台鹿港分台已停止播音，2016年已停止發射訊號，今天卻傳出有毒蟲直接拿著電纜剪來竊取輸送天線800公尺，被民眾發現通報，警方當場人贓俱獲，而竊賊下手的地點，旁邊就是2022年被強風吹到「歪腰」的北天線區放射塔！

鹿港警分局表示，今年5月間就有民眾報案，有人來偷輸送天線，經央廣褒忠分台陳姓分台長清點確認被偷了150公尺，但竊賊已逃逸無蹤。今天再度又有民眾報案，員警火速趕往現場，果然發現43歲盧姓竊賊躲在機房旁，身旁都是槌子、鉗子、電纜剪、固定剪等犯案工具，還有施打毒品的工具與殘渣，盧男眼見逃不了，坦承偷竊電纜線與施打一級毒品安非他命，全案移請彰化地檢署擴大偵辦，以釐清是否有共犯與毒品來源。

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警方指出，光是今年已知，央廣鹿港分台的輸送天線就已被偷950公尺，但兩次被偷的地點並不一樣，由於央廣佔35公頃，竊賊所偷的輸送天線地點，只要徒步行走進去即可，只是盧男是彰化市人，竟然對央廣熟門熟路，懷疑有共犯參與。

央廣鹿港分台打造超過半世紀，因為是國家廣播公司，在戒嚴時期是用來反制中共心戰宣傳，光是機器設備就花了1億台幣，還有護城河、冷卻池、哨亭、南北天線區特殊的自立式四塔定向天線、國內首座室內型變電所，在1969年10月5日正式開播，早年還有憲兵駐守戒備，2018年登錄為文化景觀，也是央廣底下保存最完整的分台。

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央廣鹿港分台遭毒蟲竊輸送天線800公尺。（鹿港警分局提供）

央廣鹿港分台遭毒蟲竊輸送天線800公尺。（鹿港警分局提供）

央廣鹿港分台遭毒蟲竊輸送天線800公尺，現場發現竊案工具。（鹿港警分局提供）

央廣鹿港分台是央廣現有保存最完整的分台。（資料照，記者劉曉欣攝）

央廣鹿港分台佔地寬廣，足足有35公頃。（民眾提供）

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