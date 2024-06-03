竹聯弘仁會車手頭聚眾提領詐款 半年經手逾2億元

警方逮主嫌弘仁會陳威諭（紅衣者）。（記者姚岳宏翻攝）

2024/06/03 15:21

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫弘仁會26歲陳姓男子與詐團機房搭上線，由他擔任車手頭，找來雲林嘉義一帶無業份子擔任取款車手，初估半年間經手提領詐騙贓款逾二億元，刑事警察局循線逮陳男等18人，起出贓款314萬元，正擴大追查上游共犯及贓款流向。

刑事局打詐中心情資研析小組彙整分析民眾遭假投資詐騙被害案件，發現以陳男為首的車手集團，專替股票假投資詐欺集團從事提領贓款不法行為；該詐團先引誘被害人加LINE好友，再拉入投資群組，分享飆股投資標的，鼓吹被害人下載假投資APP或交易平臺進行投資，並指示被害人將投資款項匯入到指定的人頭帳戶。

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再由轉帳水房透過網路轉帳方式，將詐騙款項層轉到虛設的公司帳戶，由陳男所操控的車手至金融機構臨櫃大額提領，清查被害人數十人，遭詐騙金額逾上億元

刑事局偵七大隊長期蒐證，與嘉義市、台南市、桃園市及台北市警力共組專案小組，3月間在台南市新營區銀行逮捕林姓提款車手，當場查扣詐騙贓款185萬元，後續發動3波緝捕行動，五月再逮弘仁會陳姓主嫌等18名到案，查扣犯罪不法所得314萬餘元、提款卡及犯案用手機等贓證物，詢後依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

刑事局呼籲民眾應透過合法投資管道進行投資，如有標榜「保證獲利、穩賺不賠」的投資，一定是詐騙，千萬不要輕易相信，另若有疑慮應先撥打165反詐騙專線查證，避免受騙上當。

警方搜出大筆贓款。（記者姚岳宏翻攝）

警方現場查扣提款卡等證物。（記者姚岳宏翻攝）

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