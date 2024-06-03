為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

北車商圈義大利麵館傳氣爆 換瓦斯桶不慎3女員工受傷

消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

2024/06/03 14:20

〔記者王冠仁／台北報導〕位在台北市南陽街一家義大利麵館，今天早上9時許發生氣爆，消防員獲報趕到現場時雖然店家已經自行撲滅火勢，但氣爆發生當下，店內3名女員工受到波及，肢體皆被燙傷，幸虧她們意識清楚，送醫救治後沒有大礙。消防員也查出，事發當下店家剛好在更換瓦斯桶，疑似操作不慎才釀禍。

台北市消防局在今天早上9時27分接獲報案，報案民眾聲稱，位於南陽街一處義大利麵館發生爆炸，還有火光竄出，消防局立刻派出多名消防員、消防車與救護車前往救援。

消防員抵達現場時，火勢已經被店家自行撲滅，救護人員隨即協助3名受傷的女員工送醫救治。這些受傷的女員工都是肢體被波及，肢體受到2度燙傷，幸虧她們送醫後沒有大礙。

消防員勘驗現場，發現當下女員工在店內備料，而店家在更換瓦斯桶時疑似操作不慎才發生氣爆，現場燃燒面積約2平方公尺，許多設備與廚具被燒毀。

目擊者說，氣爆發生時，忽然聽報「砰」一聲，不久後就看到受傷的女員工驚慌失措跑出店外，還向一旁的飲料店借水，用來潑淋在受傷的肢體部位，幸虧當下並非用餐時間，不然後果不堪設想。

消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄褒揚街氣爆如炸彈炸過！死者妻出遊逃過一劫
2024/04/19 08:53

高雄褒揚街氣爆如炸彈炸過！死者妻出遊逃過一劫
漁船氣爆響震馬公 船長煮食燒燙傷後送本島
2024/04/23 11:32

漁船氣爆響震馬公 船長煮食燒燙傷後送本島

最後一檔！美第618節能補助活動享優惠
高雄民宅深夜氣爆大火！波及多戶1死7傷
2024/04/19 05:53

高雄民宅深夜氣爆大火！波及多戶1死7傷
高雄獨居男疑引爆瓦斯害鄰居燒死！警依殺人罪送辦
2024/04/19 12:40

高雄獨居男疑引爆瓦斯害鄰居燒死！警依殺人罪送辦

抽筋吃什麼？補充關鍵5營養素助改善
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播