北車商圈義大利麵館傳氣爆 換瓦斯桶不慎3女員工受傷

消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

2024/06/03 14:20

〔記者王冠仁／台北報導〕位在台北市南陽街一家義大利麵館，今天早上9時許發生氣爆，消防員獲報趕到現場時雖然店家已經自行撲滅火勢，但氣爆發生當下，店內3名女員工受到波及，肢體皆被燙傷，幸虧她們意識清楚，送醫救治後沒有大礙。消防員也查出，事發當下店家剛好在更換瓦斯桶，疑似操作不慎才釀禍。

台北市消防局在今天早上9時27分接獲報案，報案民眾聲稱，位於南陽街一處義大利麵館發生爆炸，還有火光竄出，消防局立刻派出多名消防員、消防車與救護車前往救援。

請繼續往下閱讀...

消防員抵達現場時，火勢已經被店家自行撲滅，救護人員隨即協助3名受傷的女員工送醫救治。這些受傷的女員工都是肢體被波及，肢體受到2度燙傷，幸虧她們送醫後沒有大礙。

消防員勘驗現場，發現當下女員工在店內備料，而店家在更換瓦斯桶時疑似操作不慎才發生氣爆，現場燃燒面積約2平方公尺，許多設備與廚具被燒毀。

目擊者說，氣爆發生時，忽然聽報「砰」一聲，不久後就看到受傷的女員工驚慌失措跑出店外，還向一旁的飲料店借水，用來潑淋在受傷的肢體部位，幸虧當下並非用餐時間，不然後果不堪設想。

消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法