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嘉市議員林煒軒遇襲案主嫌吐露簽賭輸錢 認罪道歉稱癌末求交保輕判

市議員林煒軒（左一）今年初開車車禍遇襲，嘉義地方法院今開庭審理。（記者王善嬿攝）

市議員林煒軒（左一）今年初開車車禍遇襲，嘉義地方法院今開庭審理。（記者王善嬿攝）

2024/06/03 15:02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨嘉義市議員林煒軒今年元月28日遭人假車禍真「教訓」，噴辣椒水、持棍棒毆傷，嘉義地檢署5月17日偵結，依傷害、強制、使犯人隱避等罪嫌起訴涉案主嫌郭三賢等5人（其中郭三賢等4人在押）。嘉義地方法院今開庭審理，郭男吐露犯案動機是因2022年簽賭嘉市議長選舉輸錢，他當庭認罪，向林煒軒道歉說「對不起」，全案預定於6月26日下午4點半宣判。

今獨任審理庭由法官郭諺霓審理，公訴檢察官葉美菁蒞庭，林煒軒由律師陪同出庭。

郭三賢今坦承去年10月底要求徒弟江宗翰，以假車禍方式「教訓」林煒軒，江男去年11月1日駕車撞騎機車的林煒軒，導致林煒軒手、腳受傷；今年元月28日認為教訓不夠，再透過友人林鈺恆（通緝中）找來吳玫鋒、楊子賢，再製造假車禍，持甩棍、噴辣椒水等方式毆傷林煒軒及同行的李姓助理。

郭三賢辯稱，2022年議長選舉因聽人說舊的議長要參選，他下注簽賭因而輸錢才犯案，知道錯了；郭的辯護律師稱其已癌末，還要撫養岳母、母親及太太，願意與林煒軒和解，請法官從輕量刑，另當庭請求以10萬元交保。

江宗翰坦承是受師父郭三賢指使才犯案，今當庭向林煒軒鞠躬道歉說「對不起」，希望與林煒軒和解，請求以3萬元交保；被控涉嫌使犯人隱避的江父坦承犯行。

吳玫鋒坦承，是受林鈺恆所託持甩棍、噴辣椒水傷害林煒軒及其助理，但沒有與郭三賢連絡；楊子賢辯稱事前不知情、只是隨車人員，事發時以為林的助理衝過來要攻擊他，才噴辣椒水，屬正當防衛，不認涉犯強制罪犯行。

林煒軒主張，郭三賢曾任某位前市議員的駕駛，去年10月他與該名前議員有官司訴訟，去年11月1日及今年元月就發生假車禍遭「教訓」，且都郭男所指使，郭男辯稱犯案動機是議長選舉簽賭輸錢，太不合理，要求郭男說出幕後指使者，否則不會和解，並請求法官從重量刑。

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