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不勝酒力尿在計程車上還打司機 男被判拘55天

法官審理後認為，王男雖未與劉姓司機達成和解，但考量他犯後承認犯行，判處拘役55日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

法官審理後認為，王男雖未與劉姓司機達成和解，但考量他犯後承認犯行，判處拘役55日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2024/06/03 14:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆王姓男子去年6月12日晚間酒後搭乘計程車時，因不勝酒力而尿在車上。劉姓司機向王男索討清潔費，雙方發生衝突，王男竟拿平板電腦毆打司機，還敲打車門，造成司機受傷，憤而提告。法官審理後認為，王男雖未與對方達成和解，但考量他犯後承認犯行，判處拘役55日，得易科罰金。

檢警調查，王男曾因酒駕被判處有期徒刑，易科罰金執行完畢，卻不知悔改，於案發當時酒後乘坐劉姓司機的計程車，因酒後失禁，遇司機索討賠償時失控，與司機發生肢體衝突，導致對方眼睛與頸部受傷。

檢察官偵訊時，傳喚王男均未到庭，依計程車司機提供的證詞及車上的行車紀錄器影像等資料，認定他涉犯傷害罪，依法將他起訴；因其受有期徒刑執行完畢5年以內，故意再犯該案，屬於累犯，請法官依法加重其刑。

法官調查，王男先前因酒駕被判刑，此次則因酒後傷人，雖均為酒後違法，但性質並不相同，故綜合斟酌各項情狀，不予加重其最低本刑。

法官認為，王男至今未與被害人達成和解，未賠償相關損失，應以嚴懲，但考量他已承認犯行，犯後態度尚可，故判處王男拘役55日，得易科罰金5萬5千元。

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