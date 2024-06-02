盤腿+單手「騰雲駕霧」式騎車 網驚：感覺離西方世界很近

穿西裝男子盤腿單手騎車，網友直呼誇張。（擷自「記者爆料網」）

2024/06/02 17:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名穿西裝男子盤腿還將一隻手擺在臉前，以仿如打座加上拜佛姿勢單手騎車，奇特騎車方式被民眾直擊拍下後上傳網路，近日瞬間在各社群瘋傳，網友直呼太誇張紛留言「機車襌門修煉心法」、「感覺離西方世界很近」、「西天直達車」等，引發熱議。

近日在網路瘋傳的這段影片顯示，該名穿西裝、戴安全帽的男子，當時應是沿著東海大學圍牆旁的台灣大道慢車道行駛，只見他雙腳盤腿，以打座方式坐在坐墊上，接著不時將一隻手擺在臉前，比出拜佛的動作，僅以單手騎車的怪異動作，讓目擊民眾看傻眼，拍下這離譜一幕上傳到網路，直呼太誇張了。

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網友們對此也是議論紛紛，留言回應「是不是以為在騎筋斗雲？」、「是在製造空力」、「上班上到得道，我也是佩服」、「百式觀落陰」、「機車襌門修煉心法」、「感覺離西方世界很近」、「移動式神主牌」、「前往天國道路」、「快速成仙功法！」、「西天直達車」。

至於此舉是否違規，警方則表示，單手或盤腿騎車會被舉發、開罰，若動態影像可以證明駕駛人影響到他人、他車「像是蛇行、左晃右晃等，已經影響到其它車輛」，有這些違規事實可依「道路交通管理處罰條例」第43條，處以6千元以上、2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止。

只是在上述前提下，單手或盤腿騎車雖未強制禁止、開罰，但警方仍語重心長表示，只用單手或盤腿騎車，若遇到突發狀況，很容易來不及反應，進而導致車輛失控肇事衍生危險，建議民眾還是避免。

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