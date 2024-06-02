騎士清晨酒駕左轉撞直行車 空中翻滾兩圈半重落地幸僅輕傷

楊男酒駕騎乘機車與直行車發生碰撞，當場在空中翻了兩圈半。（警方提供）

2024/06/02 16:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東內埔鄉光明路是鄉內重要幹道，且菜市場就在附近，每逢早上尖峰時刻總是車水馬龍，昨天早上傳出有酒駕騎士欲從光明路左轉進入中興路，卻撞上對向的直行車，當場在空中翻滾兩圈半後重落地，驚悚畫面曝光，但該名騎士最後僅輕傷，是令人嘖嘖稱奇。

內埔警分局昨天早上8時許，接獲報案指稱發生一起交通事故，警方前往發現，1名楊姓男子騎機車行經光明路欲左轉中興路並往菜市場方向行駛，但左轉過程中卻與光明路直行往老埤方向由許姓民眾駕駛的轎車發生撞擊。

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據其他車輛行車紀錄器顯示，楊男被撞後，當場在空中翻滾兩圈半且重落地，畫面驚悚，不過，警方及救護車到場後處理，發現楊男幸運僅四肢擦挫傷，緊急送往榮民醫院救治，警方並測得楊男的酒測值已超過法定標準值，將依公共危險罪送辦。

由於當時為早上8時許，楊男疑似是帶著酒意要上班，大清早就喝酒，引發週遭居民納悶「不把命當命嗎？」，警方則呼籲，全台嚴禁酒駕，也強調行車過程中應遵守交通號誌和標誌，減速慢行，特別是在交叉路口和車流量大的區域，務必提高警覺，防止事故發生，至於這起事故原因正由警方進一步釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

楊男酒駕騎乘機車與直行車發生碰撞，當場在空中翻了兩圈半。（警方提供）

楊男酒後騎機車與直行車發生碰撞，當場在空中翻了兩圈半。（警方提供）

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