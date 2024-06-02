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代購虛擬貨幣賺外快 卻成詐團共犯涉洗錢

刑事局提醒，提供金融帳戶供詐團使用將觸犯洗錢防制法。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局提醒，提供金融帳戶供詐團使用將觸犯洗錢防制法。（記者姚岳宏翻攝）

2024/06/02 14:57

〔記者姚岳宏／台北報導〕高雄市從事體力粗工的30多歲蔡姓男子，因工期有空檔想要利用時間兼差賺錢，3月下旬在臉書看到求職廣告「派單作業員」，加LINE與對方聯絡，對方聲稱協助代購虛擬貨幣，可收3%高額手續費，蔡男依言操作，沒想到帳戶收到的卻是被「愛情詐騙」及「網拍詐騙」被害人所匯出的款項，蔡男除帳戶變成警示帳戶遭凍結，也將面臨洗錢防制法刑責。

蔡男被逮大喊無辜，他說剛開始是與「李瑩兒」的LINE暱稱聯絡，對方稱他們是「做虛擬貨幣量化交易的，需要徵代購人員」，以「最近比特幣波動大，做倉的人太多，我們交易量就大，很需要人幫我們代購」為話術，表示會把買比特幣的錢匯入蔡男提供的個人銀行帳戶，由蔡男領出現金代購比特幣後再提出轉入指定的BITO錢包，並約定每代購10萬元，可獲取薪資3000元為報酬。

蔡男照「李瑩兒」的指示操作，收款轉買比特幣，5天內操作5筆共15萬5200元，並依約定從匯款中收到屬於自己的報酬4800元，只是沒想到第一次收款後第4天，就被銀行通知帳戶被凍結，蔡男收到的5筆匯款當中已知有2筆是「愛情詐騙」及「網拍詐騙」被害人所匯出的款項。

刑事警察局表示，詐欺集團雙重騙的詐騙手法，不僅讓求職者當了人頭帳戶，還進一步利用求職者把現金贓款領出再轉買虛擬貨幣，以達到洗錢切斷金流目的，增加警方追蹤贓款困難，且過程還不弄髒自己的手，實在很狡猾。

警方提醒，為防被騙帳戶，除了不能提供提款卡跟密碼、網銀帳密，也千萬不能收受來自於網路來源不明的資金，再做轉交、轉匯，或轉購任何點數或虛擬貨幣等行為，以免被詐欺集團利用成為詐欺洗錢的幫兇。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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