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真白目！彰化男酒駕拒測 還到派出所嗆警「來抓我啊」

彰化縣侯姓男子酒駕到派出所，拒絕酒測又嗆警，被判處1年徒刑。（資料照）

彰化縣侯姓男子酒駕到派出所，拒絕酒測又嗆警，被判處1年徒刑。（資料照）

2024/06/01 21:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣侯姓男子酒後對同居女友施暴，還大膽開車跑到派出所找人，警察對他酒測侯拒測，並開車落跑，不料侯男卻回到派出所門口嗆聲「來抓我」、「開槍啊」，行徑囂張。檢方認為侯男公然挑戰公權力，具體求刑1年，彰化地院判處侯男有期徒刑1年。

判決書指出，侯男與許女為同居關係，去年4月21日凌晨3點多，許女急忙跑到員林分局莒光派出所報案，指稱遭侯男施暴，不久侯男駕車到派出所，許女立刻舉報侯男酒駕，陳姓警員依法進行酒測，侯男拒測，警方又叫來拖吊車，侯男竟趁警方不注意準備開走，陳員見狀打開後座車門阻止離開，侯男仍大踩油門，致使陳員被拖到路中央，最後為了安全只好鬆開車門。

不過侯男駕車離去後，竟又反覆開到派出所前，停在馬路中央，頭手還伸出窗外斥責許女，並挑釁員警「來抓我啊」、「開槍啊」等語，公然挑戰公權力，事後警方依妨害公務等罪嫌提告。

不過侯男否認妨害公務，並辯稱警員違反酒測程序在先，在不是臨檢的處所要實施酒測，警察執行公務不能不顧時間、地點、對象任意臨檢，或隨機盤查，應先合理判斷是否易生危害，拒絕酒測的律效果為「罰鍰，當場移置保管該汽機車，吊銷其駕駛執照」，不是不讓人離去。

法官審理指出，警察為司法警察，知有犯罪嫌疑者，應即開始調查，調查有必要時，得封鎖犯罪現場，該案陳姓警員依法要求侯男酒測，依規定扣車，都是在依法執行警察職務，對於侯男指控警察執行的職務不是公務，根本完全誤解。

法官認為，侯男在警局派出所前，不理會警員勸導，也不顧警員人身安全，乘機強行將應保管車輛開走，開走車輛得逞後，又反覆開車到派出所前，挑釁警員「來抓我」、「開槍啊」等語，公然挑戰公權力，對此檢察官求處1年徒刑，法官審酌，侯男犯後態度囂張，無視國家法治，至今依然否認犯行，全案依駕駛動力交通工具犯妨害公務罪，判處1年徒刑。

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