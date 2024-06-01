「梅霍奇、朱靜琪」諧音取名助宣導 台南消防局2位AI主播誕生

消防主播梅霍奇。（消防局提供）

2024/06/01 16:17

〔記者王捷／台南報導〕連消防隊也要學AI了，他們請AI不是來救災、打火，而是用來宣導，南市消防局第七大隊，正式推出「消防AI宣導主播」，用AI技術生成的人像及聲音，結合短影音的流行概念，將消防知識在網路媒體平台上播放，兩位主播梅霍奇、朱靜琪的名字諧音，還來自滅火器與助警器。

傳統消防宣導多依賴消防員在實體活動中與民眾互動，或是製作影片透過臉書分享，而「消防AI宣導主播」突破以往的靜態圖片、圖卡和影片教學方式，提供更動態的視覺效果，彷彿真人在民眾面前傳達消防知識。男AI主播梅霍奇，以滅火器諧音命名，另一位女AI主播朱靜琪，以住警器諧音命名，用諧音取名來加深民眾印象。

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第七大隊指出，AI主播的目的是吸睛，希望年輕人願意多看幾眼，所以用主播製作30秒的短影音宣導影片，未來計畫將AI主播融入消防幼兒教育，在消防隊設置「消防AI主播幼兒互動教學」，透過投影片和大面板觀看AI影片，增加教學的互動性和趣味性。

第七大隊大隊長石家源說，消防單位也要運用新方法、新科技來進行宣導，消防局長李明峯強調，為火災預防宣導、災害搶救及緊急救護等各項工作奠定堅實的基礎，以守護民眾安全為目標，成為台南市民最堅強的後盾。

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