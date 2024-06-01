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「16蹲」旋風刮進警界 雲縣警局長李建民「蹽下去」挑戰

雲林縣警局辦警察節活動，現場由局長李建民與警局同仁一起挑戰「16蹲」。（記者李文德攝）

雲林縣警局辦警察節活動，現場由局長李建民與警局同仁一起挑戰「16蹲」。（記者李文德攝）

2024/06/01 13:15

〔記者李文德／雲林報導〕「現在是星期五晚上！」所有人豎起耳朵，跟著音樂節奏跳舞，想不到警界也颳起旋風。雲林縣警局首度舉辦戶外警察節慶祝活動，局長李建民與刑大、交大等警員「蹽落去」，挑戰最夯的「16蹲」；另，此次活動除表揚績優警員外，縣長張麗善出席還宣布，今日起0至6點深夜值勤同仁，將支給每小時100元的實質補貼。

今雲縣舉辦一場別開生面的戶外警察節慶祝活動，除有胖卡餐車、交通安全宣導，更藉機表揚模範警察共97人，雲林縣長張麗善、警察局長李建民、立委張嘉郡、丁學忠等人出席。

張麗善當場宣布，行政院已核定「警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員深夜慰勞性勤務津貼」，今天起針對0至6點深夜第一線執勤人員，將支給每小時100元實質補貼。

雲林縣警察之友會理事長吳政憲說，體諒員警工作風險及環境不確定性，今天起主動發起行動，贊助所有員警投保意外險經費，總計有1659人，花費逾100萬，最高理賠金250萬。

除此之外，活動中李建民更與刑大、交大等員警，一同在活動會場上跳起Energy舞曲「星期五晚上」，所有人聽到副歌就好像有股電流流淌在身上，等到歌詞到了「O~~AOAO」所有人開始挑戰「16蹲」，引來所有尖叫聲。

雲林縣警局辦警察節活動，縣長張麗善宣布今起0至6點深夜第一線執勤人員，將支給每小時100元實質補貼。 （記者李文德攝）

雲林縣警局辦警察節活動，縣長張麗善宣布今起0至6點深夜第一線執勤人員，將支給每小時100元實質補貼。 （記者李文德攝）

雲林縣警局辦警察節活動，縣長張麗善宣布今起0至6點深夜第一線執勤人員，將支給每小時100元實質補貼。 （記者李文德攝）

雲林縣警局辦警察節活動，縣長張麗善宣布今起0至6點深夜第一線執勤人員，將支給每小時100元實質補貼。 （記者李文德攝）

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