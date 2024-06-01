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首頁　>　社會

假冒他人寄明信片罵同事 書記官辯稱：遭「樹葉作法」捉弄

一名書記官以其他同事的名義寄明信片給同事，並在明信片中書寫不雅內容，但她表示，自己是遭同事以樹葉作法，才以明信片回應。示意圖。（資料照）

一名書記官以其他同事的名義寄明信片給同事，並在明信片中書寫不雅內容，但她表示，自己是遭同事以樹葉作法，才以明信片回應。示意圖。（資料照）

2024/06/01 07:08

〔記者王捷／台南報導〕為維持司法公正的形象，法務人員工作小心謹慎，深怕影響民眾的權益，司法界不時也傳出法務人員受不了壓力發生憾事。有一名陳姓書記官，疑似精神出狀況，認為同事以樹葉作法捉弄她，冒充其他同事，寄明信片罵同事，簡易庭時判處有罪，直到合議庭認定她有妄想症，改判無罪，讓法界人士感到不勝唏噓。

根據書類內容，書記官以被害人名義，在明信片上寫一些不雅內容，寄給科長、工友與書記官同事，這些人認為權益受到損害、感到被侮辱，所以向警方報案，簡易庭時，檢察官以行使偽造私文書罪提起訴，法官判陳女3個月徒刑，但是全案上訴後，南院認為這個案子不適合簡易審判，因此進入合議庭程序。

陳女在審理過程中坦承，這些明信片都是她寄出去的，同事也都知道，並沒有損害誰的權益，而且她會這麼做，是因為同事對她作法捉弄她，還施法干擾她，例如在她的機車上放有施過法的樹葉，這使她感到不適，所以才寄明信片回應。

經過嘉南療養院調查，認定陳女有妄想症，導致行為能力喪失，精神鑑定報告指出，陳女對於案發過程充滿混淆現實與想像的說法，屬於典型的被害妄想，無法辨識其行為違法性，建議對陳女施以一年監護處分，包括藥物治療、心理治療等，以防止再犯。

最後，南院改判陳女無罪，但是要去適當的處所，實施一年監護處分，這個案子引起法界人士討論，並認為部分法務人員備案件壓到喘不過氣，希望高層能重視。

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