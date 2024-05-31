邱素貞瑜伽天地無預警倒閉 更一審判賠消費者3721萬

邱素貞瑜伽天地8年前無預警倒閉，北院更一審命該公司應賠償眾消費者共3721萬多元。（資料照）

2024/05/31 17:01

〔記者溫于德／台北報導〕老字號邱素貞瑜伽天地公司8年前無預警倒閉，消費者保護基金會代替692名消費者求償課程費用與5倍懲罰性賠償金，共2.8億餘元。台北地院一審原命邱素貞瑜伽天地應賠償1970萬多元，經高等法院二審廢棄發回，北院更一審昨命邱素貞瑜伽公司天地應賠償3721萬多元，懲罰性賠償金部分免賠。可上訴。

消保會主張，邱素貞瑜伽天地與消費者簽訂「短期補習班課程契約書」，約定由邱素貞瑜伽天地提供瑜伽服務，消費者則以預繳方式購買課程；然邱素貞瑜伽天地於2016年4月27日無預警歇業，導致消費者受到損害。

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消保會也指，邱素貞瑜伽天地負責人陳玉芬明知公司財務狀況不佳，仍掩蓋財務狀況並要求員工對外招攬消費者，甚至鼓吹學員從短年期成為「美麗嘉賓卡」的終身會員。

消保會決定替692名消費者向邱素貞瑜伽天地求償已繳課程費用4821萬餘元，以及5倍懲罰性違約金，總計2.8億餘元。

邱素貞瑜伽天地未提出答辯，僅請北院判消保會敗訴。陳玉芬說，她固然曾擔任公司負責人，但本件屬於消費者與公司間關於課程服務的履約糾紛，否認賠償責任。

北院更一審說明，邱素貞瑜伽天地於8年前無預警歇業，旗下多間分店及教育中心也被撤銷立案，代表邱素貞瑜伽天地已無法繼續履行瑜伽課程給付義務，且可歸責於邱素貞瑜伽天地，就應該賠償消費者，命應賠償消費者共3721萬多元。

不過消保會指陳玉芬擔任邱素貞瑜伽天地的負責人時，早已知道公司財務狀況不佳仍掩蓋財務狀況等，也應負責賠償；北院說，消保會僅以另案判決作為證據，無法證明陳女有任何違法之處，故陳女免賠；另被告均免賠懲罰性賠償金。

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