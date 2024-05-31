不是秋天才要防虎頭蜂！尖石登山客被螫 意識模糊坐路邊

新竹縣尖石鄉小錦屏野溪溫泉及其周邊山勢風景秀麗，但今天傳出有山友在途中被虎頭蜂蜇傷的意外。（記者黃美珠攝）

2024/05/31 14:31

〔記者黃美珠／新竹報導〕不是秋天上山才要小心虎頭蜂！新竹縣50多歲薛姓男子今天到尖石小錦屏溫泉泡湯，騎車下山途中遭到虎頭蜂攻擊後導致過敏，所幸被尖石分駐所警員高恩賜、王柏惟發現，協助載往尖石消防分隊後送醫，所幸沒有大礙。

橫山警分局今天上午快11點鐘，前述2名尖石所警員巡邏經過尖石體育場前停車場時，發現薛男機車倒地，人則坐在路邊，看得出身體不適，因此主動下車關心。

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薛男告訴員警說，他今天騎車入山，在錦屏村的小錦屏野溪溫泉附近登山，後來下山時在山路上突然遭逢多隻虎頭蜂攻擊叮咬，因為自身是過敏體質，頭部和身體多處已經腫脹，呼吸及心跳已顯得急促，意識也有逐漸模糊的感覺。

他在體育場前停車後，發現手機沒電，無法求救，所以才會坐在路旁，看有沒有好心路人幫忙。

尖石所員警發現後，一邊通知尖石消防分隊派遣救護車，另一方面也察覺薛男陷入半昏迷狀態，所以二話不說，立刻用巡邏車把薛男往尖石消防分隊方向送去，警、消合力搶救薛男。

尖石消防分隊接手後，先給氧緩解薛男的狀況以避免休克，準備送醫之際，薛男一度認為自己已經好轉，要求自行就醫，消防分隊員們護送他回去體育場取機車，不料薛男的狀況仍不平穩，最後仍用救護車將之送醫，所幸薛男生命跡象平穩，研判沒有大礙。

新竹縣消防局第2大隊呼籲民眾，不要錯以為上山只有秋天才有虎頭蜂要防，登山務必格外小心各類蚊蟲，做好必要的保護才能避免意外。

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