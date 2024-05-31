為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

不是秋天才要防虎頭蜂！尖石登山客被螫 意識模糊坐路邊

新竹縣尖石鄉小錦屏野溪溫泉及其周邊山勢風景秀麗，但今天傳出有山友在途中被虎頭蜂蜇傷的意外。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉小錦屏野溪溫泉及其周邊山勢風景秀麗，但今天傳出有山友在途中被虎頭蜂蜇傷的意外。（記者黃美珠攝）

2024/05/31 14:31

〔記者黃美珠／新竹報導〕不是秋天上山才要小心虎頭蜂！新竹縣50多歲薛姓男子今天到尖石小錦屏溫泉泡湯，騎車下山途中遭到虎頭蜂攻擊後導致過敏，所幸被尖石分駐所警員高恩賜、王柏惟發現，協助載往尖石消防分隊後送醫，所幸沒有大礙。

橫山警分局今天上午快11點鐘，前述2名尖石所警員巡邏經過尖石體育場前停車場時，發現薛男機車倒地，人則坐在路邊，看得出身體不適，因此主動下車關心。

薛男告訴員警說，他今天騎車入山，在錦屏村的小錦屏野溪溫泉附近登山，後來下山時在山路上突然遭逢多隻虎頭蜂攻擊叮咬，因為自身是過敏體質，頭部和身體多處已經腫脹，呼吸及心跳已顯得急促，意識也有逐漸模糊的感覺。

他在體育場前停車後，發現手機沒電，無法求救，所以才會坐在路旁，看有沒有好心路人幫忙。

尖石所員警發現後，一邊通知尖石消防分隊派遣救護車，另一方面也察覺薛男陷入半昏迷狀態，所以二話不說，立刻用巡邏車把薛男往尖石消防分隊方向送去，警、消合力搶救薛男。

尖石消防分隊接手後，先給氧緩解薛男的狀況以避免休克，準備送醫之際，薛男一度認為自己已經好轉，要求自行就醫，消防分隊員們護送他回去體育場取機車，不料薛男的狀況仍不平穩，最後仍用救護車將之送醫，所幸薛男生命跡象平穩，研判沒有大礙。

新竹縣消防局第2大隊呼籲民眾，不要錯以為上山只有秋天才有虎頭蜂要防，登山務必格外小心各類蚊蟲，做好必要的保護才能避免意外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
降低「蜂」險 新北推無人機摘蜂
2024/04/27 12:41

降低「蜂」險 新北推無人機摘蜂
（專訪）麥覺明登南湖大山遭雷擊！八八風災遇強水「跳河救助理」
2024/05/24 07:50

（專訪）麥覺明登南湖大山遭雷擊！八八風災遇強水「跳河救助理」

美術館核心區 高質感大樓享優越生活
人在家中遭蜂螫！新北75歲翁被虎頭蜂襲擊 一度命危
2023/12/10 23:36

人在家中遭蜂螫！新北75歲翁被虎頭蜂襲擊 一度命危
虎頭蜂的復仇？ 萬里老翁二度摘蜂窩 慘遭蜂螫休克送醫
2023/12/11 10:31

虎頭蜂的復仇？ 萬里老翁二度摘蜂窩 慘遭蜂螫休克送醫

碳佐誠品來了！台南南區超級黑馬
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播