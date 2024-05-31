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寶林茶室案增1被告限制出境出海 尚有2人加護病房救治中

寶林負責人黎仿軒（中）。（資料照，記者叢昌瑾攝）

寶林負責人黎仿軒（中）。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2024/05/31 13:10

〔記者陳彩玲／台北報導〕寶林茶室食安風波累積4名死亡個案，還有2名個案在加護病房救治中，檢警3月搜索約談後，將寶林茶室負責人黎仿軒、周姓廚師、代班胡姓廚師、王姓店長列被告，限制出境出海，為釐清「邦克列酸」究竟從何而來，檢方日前再約談1名相關工作人員，訊後依涉犯食安法、過失致死等罪，限制出境出海。

台北市信義區寶林茶室3月爆發食安風波，曾食用炒粿條的呂姓、楊姓男子送醫後不治，法務部法醫研究所解剖報告日前出爐，查出2人死因和邦克列酸中毒有關，後來在加護病房救治的馬來西亞籍李姓工程師、40歲女子，一個多月後也因病情惡化，相繼離世，目前仍有2名個案持續在加護病房治療中。

食安風波爆發後，檢察官火速指揮信義分局、北市刑大赴餐廳保全證據，翻錄餐廳監視影像，並影印菜單、進貨單、消費紀錄等證物，並約談黎男等人，訊後依涉食品安全衛生管理法、刑法過失致死等罪，將黎仿軒、王姓店長、胡男、周男列被告偵辦，並限制出境出海。

當時黎仿軒偵訊後，委任律師受訪表示，黎的雙親在爆發食安風波前也曾到餐廳吃粿條，還打包帶回家，另配合衛生局稽查時，黎也在場並要求廚師烹煮1份粿條試吃，業者或消費者對食安問題感到恐懼，黎會積極配合檢警約談，也有給檢警有關調查證據的建議，希望真相能早日釐清，處理後續賠償責任等問題，黎仿軒離開北檢前，也對著媒體鏡頭鞠躬道歉。

檢警為釐清邦克列酸究竟從何而來，日前再傳喚一名相關工作人員，訊後同樣依涉犯食安法、過失致死等罪，限制出境出海。

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