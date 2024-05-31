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孫女坐輪椅被擋住無法出電梯 阿嬤火大動手扯擋道婦頭髮往外拉

張姓女子坐輪椅被擋住電梯門無法離去，外婆護孫女直接動手扯開擋道婦的頭髮。示意圖。（資料照）

張姓女子坐輪椅被擋住電梯門無法離去，外婆護孫女直接動手扯開擋道婦的頭髮。示意圖。（資料照）

2024/05/31 12:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓女子身體不方便，坐輪椅和爸媽、外婆到美式大賣場消費，一家四口購物後搭電梯下樓時，竟被程姓婦人用賣場推車堵住電梯門，張母請程婦先把推車移至電梯外方便女兒離開，但程婦充耳不聞長達20秒，張女外婆氣炸一把扯住程婦頭髮往外拉，賣場人員報警後，程婦被法官依強制罪判拘役10日，得易科罰金。

判決指出，去年5月21日下午 2點多，張女和和爸媽、外婆到美式大賣場消費，一家四口購物後從二樓搭電梯準備下到一樓時，程姓婦人也買完東西，推著推車也要搭電梯到地下一樓的停車場；電梯停在一樓時，張家四口準備離開電梯，但程婦推著推車堵在電梯口一動也不動，張母請程婦先把推車移至電梯外方便坐輪椅的女兒離開，但張婦竟充耳不聞。

張婦堵在門口長達20秒，張女外婆（所涉強制罪嫌另案提起公訴）氣炸，直接抓住程婦的頭髮往外拉，程婦吃痛尖叫大駡，賣場人員見狀趕緊報案，雙方互相提告。

高雄地院審理時，程婦原本否認犯行，還說張家四口沒說要出去，只是盯著她看沒說話，她不知道發生什麼事，沒想到竟被扯頭髮，後來又改口坦犯行，並與張家人達成和解，被法官依強制罪判拘役10日，得易科罰金，可上訴。

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