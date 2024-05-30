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免費學急救術！台南消防分隊設站教「3人就開課」

台南市52個消防分隊迄6月底試辦設站免費教急救術課程，只要達3人就開課。（圖：南市消防局提供）

台南市52個消防分隊迄6月底試辦設站免費教急救術課程，只要達3人就開課。（圖：南市消防局提供）

2024/05/30 18:50

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防局平時定期與社區、機構、學校等合作宣導緊急救護工作，2023年宣導接觸人數估有72萬人。消防局為擴大推廣急救技術，即日起在全市52個分隊推出「急救學習站」新政策，在各分隊指定時段，民眾只要3人以上到10人內報名就能到分隊免費上課學急救術，第1階段先試辦到6月底止。

南市消防局統計，2023年各式宣導活動（含網路）計有2萬4263場次，宣導接觸人數推估有72萬人，覆蓋率佔南市人口數的39%。為將急救技術資訊更擴大普及到民間，該局決定在全市所有消防分隊推出急救學習站，民眾只要打電話到就近分隊報名，安排在消防分隊指定時間學習各式緊急救護技術，申請人數達3位即可開課，1次上課學生數上限是10人，週一到週日，各分隊都有安排固定上課時間。

每次上課時間約50分鐘，民眾或團體可事先致電消防分隊約定好上課日期與學習項目，授課內容可自行挑選，包括有民眾版CPR加AED、哈姆立克急救法、簡易包紮與止血、各式緊急救護宣導，如遇緊急勤務出勤，另行聯絡上課時間。

消防局長李明峯表示，在分隊設急救學習站的優勢有民眾不必借助社區或機構名義，以個人身分就可報名學習；小班制的練習，可讓民眾學得急救技術的精隨；消防分隊人員也不會因編排宣導勤務外出，致減少救災救護人力，是一舉兩得的便民措施。

市長黃偉哲說，救護是消防三大任務之一，近年來救護量逐漸增高，除了救護員的訓練要更紮實外，民眾第一時間的參與也很重要，尤其是對心肺功能停止的患者，儘早啟動生命之鏈（儘早求救、儘早CPR、儘早電擊去顫、儘早給高級救命術及到醫院後的復甦後照護），是搶救到院前危急病患生命的不二法門，請民眾加入急救行列，一起建立完善的緊急醫療救護網，讓台南成為宜居、安居城市。

台南市消防局宣布52個分隊迄6月底試辦設站免費教急救術課程，只要達3人就開課。（圖：南市消防局提供）

台南市消防局宣布52個分隊迄6月底試辦設站免費教急救術課程，只要達3人就開課。（圖：南市消防局提供）

台南市消防局宣布全市52個分隊迄6月底試辦設站免費教急救術課程，1週7天都有分隊安排上課時間。（圖：南市消防局提供）

台南市消防局宣布全市52個分隊迄6月底試辦設站免費教急救術課程，1週7天都有分隊安排上課時間。（圖：南市消防局提供）

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