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少年車手15天被逮2次 法官這次裁定收容要他反省

曾姓少年車手遭高雄警方逮捕。（圖由民眾提供）

曾姓少年車手遭高雄警方逮捕。（圖由民眾提供）

2024/05/30 16:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市吳姓婦人被「假投資、真詐騙」騙了75萬元，詐團還想吃乾抹淨，換了一副臉孔說她涉及洗錢防制法，得再匯32萬元驗財力證明，吳婦與警方聯手誘出取款車手，沒想到竟是半個月前才被逮的16歲曾姓少年，這次法院裁定收容要他好好反省。

53歲吳姓婦人3月至小港警分局小港派出所報案，稱於FB社群媒體看到投資社團廣告，並下載「立恒投資」APP，誤信網路投資，陸續依詐團指示匯款7次，並再面交1次交付40萬元，共計遭詐騙75萬元，直到客服稱該APP帳戶遭凍結，要求再匯款才驚覺被騙，報警求助。

警方成立專案小組全力查緝，不過詐團成員就此銷聲匿跡，日前再次出現就製造假象，聲稱吳婦涉及洗錢防制法需要驗證財力證明，要求吳婦再次匯款32萬元，警方遂與吳婦配合，誘出詐團成員。

雙方28日夜間約在小港區平和路一帶取款，小港所長陳宗靖率小組成員部署埋伏，待雙方面交之際，上前逮捕取款曾姓少年車手，曾姓少年辯稱因想賺快錢，才動歪腦筋，看到網路應徵車手，遂成為詐團成員。

曾姓少年半個月前才當車手被台南警方逮獲，但他不思悔改，高雄警方這次依詐欺罪嫌將其移送高雄少年及家事法院，並經法院裁定收容。

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