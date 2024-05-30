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因應高樓災害 嘉義縣消防局評估採購超高雲梯車

嘉義縣消防局現在擁有的32公尺雲梯車。（記者林宜樟攝）

嘉義縣消防局現在擁有的32公尺雲梯車。（記者林宜樟攝）

2024/05/30 15:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕新竹市日前發生大樓火警，導致2名消防員殉職，且大量住戶受困高樓，經民間企業支援高度最高78公尺高吊車，才將住戶救出。嘉義縣議會今天召開定期會，縣議員何子凡要求縣府重視高樓災難疏散問題，必須備妥高度足夠的雲梯車，縣消防局長蔡建安表示，目前評估採購高度50公尺以上消防車，初步瞭解報價約1輛3900萬元，預計列入明年度預算，可救援約15層樓高樓。

何子凡說，新竹市大樓火警，引發全國重視高樓災害救援問題，目前嘉義縣正在發展，有部分興建中的建築也屬於高樓，縣消防局處理災害量能是否能解決高樓災害民眾疏散問題，極為重要，要求縣府清點縣內高樓建物數量，確認高樓災害處理程序，並建議縣府採購最高高度50公尺以上的超高雲梯車，才能因應縣內高樓集合式住宅建築災害問題。

蔡建安說，目前嘉義縣消防局有３輛最高高度32公尺雲梯車，分別配置在朴子分隊、三和分隊及民雄分隊，三個大隊各有一輛，約可達11層樓高。

蔡建安說，依照規定，樓層16層以上、高度60公尺以上的高樓層建物，必須設置防災中心因應各類災害，嘉義縣目前共有三棟；因目前嘉義縣各項產業正在發展，為因應未來可能出現較多的高樓建物，目前正在規劃採購最高高度50公尺以上的雲梯車。

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