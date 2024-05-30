屏東執行分署拍賣竹田火車站附近建地 1坪只要2.2萬元

竹田火車站建地拍賣每坪2.2萬元（屏東執行分署提供）

2024/05/30 15:25

〔記者葉永騫／屏東報導〕法務部行政執行署屏東分署6月4日辦理「123拍賣會」，最吸睛的不動產是距離竹田火車站僅1公里遠的建築用地，面積48.4坪，總價106萬4000元，平均每坪不到2萬2000元，另外，還有一部中古冷凍車輛。

屏東分署指出，該筆土地產權完整，距離國三麟洛交流道約10分鐘車程，鄰近縣政府開發中的「屏東縣健康產業園區」，具有醫療長照與休閒照護的利多因素，雖有第三人的廢棄建物坐落其上，拍定後可依現況點交，對於屏東蛋白區土地有興趣的民眾，可以趁這次二拍進場，該土地所有人因為欠96至99年間綜合所得稅被移送執行，目前總欠金額約200萬元，屏東分署希望能順利拍出該筆土地，為國庫追回這筆17年的欠款。

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另外，這次還拍賣一部中古白色中華廂式冷凍車，排氣量1997c.c.，適合餐飲業及食材從業人員，有興趣的民眾於當天上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

當天拍賣的不動產還有屏東市、長治、萬丹、崁頂與泰武鄉等土地，民眾可以利用通訊投標，在6月3日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，或者在6月4日當天下午2點半至3點在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。詳細訊息可上分署官網查詢。

即將拍賣的中古冷凍車（屏東執行分署提供）

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