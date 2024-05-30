79秒狂毆49下打死好友 街友竟辯自己手段不兇殘

黃男在79秒狂毆死者廖男49下，還辯稱手段不兇殘，高等法院台中分院認為他辯詞不足採信，維持一審15年量刑。（記者張瑞楨攝）

2024/05/30 16:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕有醉酒鬥毆打死人等20多項前科的60多歲黃姓街友，與朋友在台中市東區喝酒，他認為廖姓好友把他給的生活費拿去買酒喝，憤持酒瓶敲頭且拳打腳踢，黃男在短短79秒內狂毆對方49下，不慎打死廖男，台中地院國民法官審理庭一審，認為他手段兇狠而判刑15年，他上訴二審，指自己手段不兇殘，高等法院台中分院認為辯詞違反事實，且一審量刑妥適而駁回上訴，可上訴第三審。

判決書指出，黃男2022年11月5日上午9時許，行經中市東區一處眷村旁，見朋友廖男與蕭男飲酒聊天，他加入聚會，聊天飲酒至10時許，黃男不滿廖男把錢拿去買酒喝，雙方起爭執。

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黃男先持玻璃米酒瓶敲擊、用手毆打或以腳踩踏踹踢廖男頭部，見廖男倒地，黃男步行走向機車處，轉頭見廖男仍能坐起，他竟又返回徒手毆打廖男，造成廖男血流不止且倒臥在地，黃男仍持續毆打，廖男送醫急救後，翌日清晨6時許，因頭部外傷導致顱內出血、腦挫傷而不幸死亡。

監視器拍到黃男在79秒內狂毆廖男49下，台中地院一審國民法官與職業法官認為，黃男有20多件犯罪前科，包括他曾經酒後打死人的傷害致死前科，此案構成累犯，且兩人無任何重大冤仇，黃男僅因細微爭執，持續嚴重攻擊死者頭部、胸部等人體致命部位，犯罪手段至為兇狠，判處黃男徒刑15年。

黃男上訴二審，辯稱無殺人犯意，他宣稱拿錢給廖男當生活費，廖男竟拿去買酒，他心生教訓廖男之意，應構成傷害致死罪，另外，廖男傷勢不足以認定他手段兇殘；他精神狀態受到長期酒精與年齡老化影響，認知功能減損，沒有辦法思考自己行為可能造成的嚴重性，應減輕量刑。

二審認為，黃男徒手猛力毆打、用腳狠踩人，或踢踹廖男頭部致命部位，未曾救助，主觀上不是僅有傷害之意，持米酒瓶用力敲擊廖男頭部等行徑，卻辯稱並非手段兇殘，此辯詞不可採信，廖男能在建築工地從事零工賺生活費，尚未達智能障礙與失能程度，犯罪前雖飲酒，但意識清楚，一審量刑適當，駁回黃男上訴，維持15年徒刑。

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