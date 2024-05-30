請神不還......台南多間大廟受害 警方「救出」27尊落難神明

學甲警方救出被扣押落難神明27尊，在禮堂供奉。（學甲分局提供）

2024/05/30 16:06

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區南鯤鯓代天府、麻豆代天府、下營上帝爺廟、麻豆太子宮等知名大廟，本月被25歲北市許姓及黃姓男子迎請池府千歲、玄天上帝、三太子等神像回去後就未歸還，廟方急忙向警方報案，學甲警分局今（30）日宣布破案，許姓、黃姓2嫌將神像交由21歲黃男收贓，整理神像後再對外兜售，警方「救出」27尊神像。

台南學甲、麻豆警分局與彰化縣、雲林縣警方組成專案小組追查，發現許、黃男2人以相同詐騙手法，到台南、新北、彰化、雲林、苗栗等地宮廟迎請神尊，佯稱請到住家神明祝壽，但到歸還時間卻都音訊全無，許、黃2嫌留下真名和假的連絡電話，讓宮廟找不到人，連國定古蹟「台灣王爺總廟」南鯤鯓廟也受害。

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警方多日追查後，鎖定許男犯案，但他因另案通緝已被新北市蘆洲分局查獲入監服刑，專案小組後續掌握黃嫌、收贓的黃男住所和神像藏放處，昨天（29日）下午將2名黃姓男子拘提到案，並在收贓的黃男位於彰化縣秀水鄉、苗栗縣頭屋鄉的處所，救出被扣押的落難神明27尊。

許、黃2嫌在騙取神像後，以數千元不等代價由21歲黃男收贓，進行神像「退神」後，黃男進行整理、修復後再向不特定人兜售神像。全案依侵占及贓物罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方救出被扣押落難神明27尊。（學甲分局提供）

學甲警方逮捕請神不還的黃男。（警方提供）

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