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台中工安意外！工人觸電摔落 一度失去心跳呼吸

何姓工人踩在梯子上施工，卻誤觸220伏特電流，一度失去心跳呼吸。（民眾提供）

何姓工人踩在梯子上施工，卻誤觸220伏特電流，一度失去心跳呼吸。（民眾提供）

2024/05/30 14:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕繼本月10日國一銜接台74線交流道工程，2名越南籍移工被翻覆工程車壓傷的工安意外後，台中市北屯區今天又發生電擊工安意外，37歲何姓工人施作機電工程時，不慎誤觸220伏特的電流，被電擊的瞬間，從工作梯摔落地面，羅姓同事趕緊通報救護車，中市消防局119隨車救護員，對喪失心跳呼吸的何男，施以AED電擊二次與心肺復甦術後，他已恢復呼吸心跳，由台中慈濟醫院接手搶救中。

中市警方初步調查，35歲羅姓工人與何姓工人，今天上午10時許於北屯區一處建案工地施作電力設備，何男到地下室一樓進行機電工程時，可能沒有先斷電，他誤觸220伏特電流，從工作梯摔落地面，羅男當時也在地下一樓，聽到聲響，又見何男倒臥於地上，趕緊撥打119求救。

救護車的隨車救護員到場時，何男已無心跳與呼吸，救護員立刻對何男施以「自動體外心臟電擊去顫器」（簡稱AED）電擊二次，以及心肺復甦術後，何男恢復呼吸心跳。

台中慈濟醫院表示，救護車救護員第二次電擊，何男恢復生命徵象，目前仍在該醫院急救室收治；警方則強調，已通知中市政府勞工局介入，調查釐清意外原因與責任歸屬。

何姓工人觸電後從梯子摔下，地面還留下他的裝備。（民眾提供）

何姓工人觸電後從梯子摔下，地面還留下他的裝備。（民眾提供）

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