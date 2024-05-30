上尉軍官涉足酒店，記2小過求翻案吞敗。圖為警方酒店臨檢。情境照（資料照）

2024/05/30 07:35

〔記者鮑建信／高雄報導〕國防部後指部吳姓上尉軍官，因涉足有女陪侍場所，被記2小過處分，他不服打行政官司救濟，高雄高等行政法院調查，認為軍方懲處並無違法，判決他敗訴。

據了解，2020年3月11日，服役14年吳姓上尉軍官，任職雲林後指部期間，涉嫌出入有女陪侍酒店，被記過2次懲罰，經國防部後備指揮部責請重新檢討適處，改為記大過2次後，雲林後指部指揮官認為宜再審酌，交回復議後，又改為記1大過。

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吳男不服申請審議，經國防部參謀本部國軍官兵權益保障委員會開會後，撤銷該處分，又發回該後指部重新評議，仍然記2小過定案。

吳不服提起行政訴訟，案發當天因調職，長官王姓中校科長要求他請客，並無對價關係或贈送對等價值禮物，後來被王要求「續攤」才到酒店消費，王卻對上級謊稱第1次就到酒店，顯然推諉卸責。

此外，國防部後備指揮部洪姓中校監察官利用權勢辦案，設定案情由他畫押製作筆錄，內容也與事實不符，要求撤銷懲處。

合議庭調查，據軍方調查報告內容，吳出入酒店，未遭受任何人脅迫，處分2小過，也依法有據，並無不妥，判決他敗訴，仍可上訴。

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