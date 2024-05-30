衰被警當共犯壓地上踹 60歲台商怒告：我爸都沒這樣打過我

陳姓台商去朋友聚會場所打麻將，但他不曉得那有車手集團成員出入，被當作共犯，他指控警方施暴，驗傷後向台南市議員陳怡珍陳情。（記者王捷攝）

2024/05/30 00:20

〔記者王捷／台南報導〕陳姓台商到朋友聚會的場所打麻將，不曉得這間鐵皮屋被警方認為是「詐騙機房」，有車手集團成員出入，28日晚上持票攻堅，他在房間裡聽到吵雜聲，下意識擋住門，被警方誤認為共犯壓制，後來雖被排除嫌疑，但他指控警方將他壓在地上踹，活到60幾歲，爸爸都沒這樣打過他，因此向議員陳怡珍陳情，並對警方提告。

據了解，鐵皮屋聚會場所有一個小房間可以打麻將、一間客廳擺有泡茶桌可以聊天，陳男這幾天回國，接到朋友電話揪他打麻將，他才坐下來一個多小時，就聽到門外有爭吵聲，他擔心有危險，下意識去擋住門。

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不過，那是警方持搜索票跟拘票進入搜索，還請霹靂小組破門，警方掌握了犯罪事證，壓制在場涉嫌詐欺及毒品等犯嫌，無法辨識把門堵住的陳男是否有參與，因此有一些強制作為。

陳男指控，如果是被壓在地上沒問題，但還有好幾個警察踹他，當下他就求饒說，他只是來打麻將，他年紀這麼大了，能不能不要動手，不過沒有人理他。警方事後釐清他沒有嫌疑，他腰痛沒辦法開車，警察還跟他說不要到處亂講。

警方否認對陳男施暴，當時環境複雜，且警方持有搜索票，才會壓制現場的人。陳男則向議員陳情，同時也諮詢律師向警方提告。

議員陳怡珍指出，員警身為守護人民的保母，壓制手無寸鐵的民眾，據民眾轉述，在沒有逃亡反制的狀況下，還猛力出腳踢人，這位受傷的長輩已經60歲，經不起被警方折騰，難保將來不會留下後遺症。員警執行搜索執勤固然辛苦，但希望警方未來能注意執法的正當性，不要再讓百姓受害。

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