竹市晴空匯住戶陸續返家取物 大樓部分公設用電已復電

新竹市晴空匯高樓層526惡火，受災住戶這兩天已陸續返家取物，並在消防人員陪同下進入社區，社區大樓部分公設用電已復電。（記者洪美秀攝）

2024/05/29 15:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區慈雲路晴空匯28層樓集合式社區大樓526惡火，造成2名消防人員殉職，受災的D棟住戶，昨天起開放住戶分批返家拿取物品及盥洗用具，今天是第2天返家取物，由於火警調查鑑定已完成，晴空匯社區公設用電也復電，住戶今天都趕緊上樓拿取衣物、日用品等。由於市府協助安置時間只到明天中午，不少住戶也依親或寄住朋友家，部分住戶則可能需要持續安置。

晴空匯受災住戶今天陸續返家拿東西，多數住戶對遇到火警，心情很不好，也不想被媒體打擾，尤其面對重建家園及環境整理還有很多事，住戶的臉色都很凝重，很多人心情未平復，對媒體每天的報導及曝光內部狀況也多有微詞，希望保留更多隱私，可以好好整理家園。

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台灣電力公司新竹區營業處表示，關於晴空匯社區火災案現場供電情形，因案發時是因用戶所屬保護開關跳脫，啟斷隔離電源致斷電，非台電人員執行斷電。據了解，該社區公設用電（大公）已在27日晚間9點左右，由該社區管委會委託機電業者協助復電妥，另D棟小公設及該棟住戶用電，因線路受損及消防局案場調查中，暫尚未復電。

由於全面復電及家戶復電可能還需要一段時間，部分住戶對市府只提供3天的安置時間認為太短，希望能給住戶有更多緩衝的時間，可以做後續的安排與安置。

新竹市晴空匯高樓層526惡火，受災住戶這兩天已陸續返家取物，並在消防人員陪同下進入社區，社區大樓部分公設用電已復電。（記者洪美秀攝）

新竹市晴空匯高樓層526惡火，受災住戶這兩天已陸續返家取物，並在消防人員陪同下進入社區，社區大樓部分公設用電已復電。（記者洪美秀攝）

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