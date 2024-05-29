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毒駕狂飆撞死女老師 「毒趴男」賠償和解獲輕判2年6月

林男承認車內毒品是當天晚間開毒趴使用，他賠償被害人，法院輕判徒刑2年6月。（記者張瑞楨翻攝）

林男承認車內毒品是當天晚間開毒趴使用，他賠償被害人，法院輕判徒刑2年6月。（記者張瑞楨翻攝）

2024/05/29 14:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子（25歲）於去年5月1日，吸食第三級毒品愷他命後開車上路，他載毒品要參加毒趴，卻在台中市高速行駛，幾乎無煞車撞上安親班賴姓女老師，賴女腦損傷等傷害不治，另一男學童手腳骨折，此案應由國民法官法庭審理，但死者家屬不希望情緒被影響拉扯，具狀請求不行國民法官審判，台中地院改為一般程序審理，考量他自首且賠償被害人和解，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪輕判2年6月，可上訴。

台中市大里區賴姓安親班女老師（45歲），去年5月1日下午近4時，載10歲陳姓男學童到大里區益民路安親班上課，被駕駛自用小轎車的林姓男子（25歲）迎面撞上，現場刮地痕長達39.8公尺，顯示林男車速高且幾乎無煞車，賴女頭部重創死亡，男學童左腳骨折送醫。

警方於肇事車內搜出大量毒品，包括愷他命與毒咖啡包，林男坦承案發前一夜（去年4月30日）「拉K」（吸毒），車內毒品是肇事當天晚間準備開毒趴使用，台中地檢署向台中地方法院聲請羈押，但法官裁定30萬元交保。

台中地院審理時，林男賠償被害人家屬而和解，林童與死者家屬都具狀說，雙方已經和解，林男也履行賠償完畢，被害人家屬認為國民法官參與審判耗時，會影響拉扯被害人家屬情緒，復原時間較久，為讓被害人家屬及早回復正常生活，請裁定不行國民法官審判程序，台中地院准予不行國民法官參與審判，改由一般程序審理。

台中地院認為，林男尿液檢驗報告，每毫升尿液的愷他命濃度值已達476奈克（ng，10億分之一）、去甲基愷他命濃度值已達630奈克，駕駛判斷力、操控力處於顯著下降，仍開車並導致賴女死亡，對死者家屬造成難以彌補創傷。

不過，法官也認為，毒駕致死是3年至10年徒刑，得併科200萬元以下罰金，但考量林男案發時在現場向警察自首，且賠償與被害人和解，取得被害人家屬諒解，被害人家屬並請求從輕量刑與宣告緩刑，又參酌陳男大學畢業，之前從事工地監工等狀況，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判刑2年6月，可上訴。

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