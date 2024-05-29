退伍士官長穿軍服挺柯文哲造勢 冒充公務員判緩刑2年

穿著空軍軍常服的賴男，在柯文哲選前之夜高舉標語挺柯。（民眾提供）

2024/05/29 12:25

〔記者張文川／台北報導〕今年1月12日民眾黨總統候選人柯文哲陣營，在台北市凱達格蘭大道舉辦選前之夜，一名身著空軍軍常服的男子出現在現場，高舉標語力挺柯文哲，引發民眾非議，空軍司令部清查發現該男是去年底剛退伍的空軍賴姓士官長，並非現役軍人，提出告發，台北地檢署起訴，台北地院依「公然冒用公務員服飾、徽章及官銜罪」，將賴男判處罰金2000元，得易服勞役2天，緩刑2年。可上訴。

判決指出，44歲賴男之前是空軍航空技術學院的一等士官長，他於2023年12月29日退伍，已非現役軍人，竟基於妨害秩序的犯意，於今年1月12日下午3時許，穿著空軍正式軍常服、軍帽，配戴勳章、一等士官長肩章，戴著口罩出現在台北市中山南路、貴陽街口，冒用公務員服務、徽章、官銜，參加政治造勢活動。

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賴男隨後走至凱道旁，高舉標語「我不畏戰、也不求戰」、「戰爭和平的選擇，請投1號柯文哲」，還在現場接受柯文哲的粉絲採訪時說「就算要戰也是為柯文哲而戰，絕對不為貪腐的政客、蔡英文而戰」。

國防部空軍司令部接獲民眾檢舉後，嚴正以對，強調國軍嚴守行政中立，落實依法行政，貫徹軍隊國家化，籲請民眾持續給予支持，共同維護國軍行政中立形象。

空令部清查後發現賴男是退伍士官長，其行為已觸犯冒充公務員罪，向北檢提出告發，台北市警局中正一分局也向檢方報告偵辦，北檢偵查後認為賴男犯行明確，提起公訴。

台北地院審理時，賴男認罪。法官認為賴男率爾公然冒用公務員服飾、徽章及官銜，混淆視聽，使人誤信其有現役軍人身分的可能，行為實有可議，但考量其沒有前科、坦承犯行的犯後態度，以及大學畢業、目前從事自由業、家庭經濟小康等因素，判處罰金2000元，並予緩刑2年，預防再犯，且觀後效。

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