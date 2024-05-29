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製深偽A片海撈千萬判刑5年 網紅「小玉」報到執行：歹路不可行

網紅「小玉」朱玉宸今日至新北地檢署報到執行。（記者王定傳攝）

網紅「小玉」朱玉宸今日至新北地檢署報到執行。（記者王定傳攝）

2024/05/29 10:21

〔記者王定傳／新北報導〕網紅「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿，利用軟體把黃捷、高嘉瑜等119位政界、社會名人的臉，深偽為AV女優、製成性愛片販售牟利，一審新北地院將小玉判刑5年6月，但皆可易科罰金；二審高等法院考量有83名被害人提告誹謗，量刑應與未提告者有輕重之別，去年底加重改判6年8月，其中5年不得易科罰金，最高法院5月9日駁回上訴定讞，新北地檢署日前通知小玉今日報到執行，小玉在9時30分左右現身，除了向被害者致歉外，也表示希望大家以他為戒，不要犯罪「歹路不可行」。

小玉今受訪時表示：「謝謝大家關心，請大家以我為戒，不要犯罪，因為始終會付出代價，呼籲想要犯罪或正在犯罪者，看到我現在的下場，歹路不可行；另外，還是想再次跟被害者說聲對不起，亦積極想要跟被害者和解」；媒體詢問他1年8個月易科罰金60萬元部分，是否會向檢方爭取，小玉則說有跟家人討論籌籌看，現在能力也不夠，畢竟現在沒有收入，會在跟檢察官討論。

小玉自2020年起犯案，將被害人的面部特徵合成於猥褻影片，上傳供付費觀看，一審依違反個人資料保護法將119罪各判5月，合併應執行5年6月，得易科罰金198萬元，繳錢即可免入獄。檢察官認為量刑過輕，難生警惕作用，提起上訴。

二審高院認為，一審量刑時未將已對小玉提告誹謗的83件，與未提告的36件區分輕重，並不恰當，不雅影像流傳於網路難以完全消除，侵害程度深遠，且深偽影片數量龐大，一審量刑顯然過輕。

高院審酌，主謀小玉利用公眾人物名氣，濫用換臉軟體，嚴重侵害人性尊嚴及名譽，將83罪各改判7月，合併應執行5年刑期；另36罪也各加重改判6個月，併判1年8月、得易科罰金60萬元；最高法院認為二審量刑符合比例與罪刑相當原則，5月9日駁回小玉上訴定讞。

網紅「小玉」朱玉宸（右）今日至新北地檢署報到執行。（記者王定傳攝）

網紅「小玉」朱玉宸（右）今日至新北地檢署報到執行。（記者王定傳攝）

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