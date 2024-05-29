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打擊85大樓「一樓一鳳」傳說 高市警24小時駐點

警方配合觀光局至85大樓短祖業者進行聯合稽查，去年下半年至今共裁罰38件。（民眾提供）

警方配合觀光局至85大樓短祖業者進行聯合稽查，去年下半年至今共裁罰38件。（民眾提供）

2024/05/29 09:29

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄地標85大樓自高樓層飯店歇業後，遭譏淪為蚊子館，並有「一樓一鳳」的都市傳說，昨天媒體報導檢警破獲7間套房成泰國籍女子的色情應召站，對此，轄區警方表示，此為去年4月11日查獲後，移送高雄地檢署偵辦，近日由檢察官依法提起公訴，警方去年9月起24小時派員進駐大樓內的機動派出所。

苓雅分局指出，為確保當地觀光、洽商住客旅宿環境安全，主動聯繫大樓管理委員會及住戶業主，加強社區自主管理，自2023年9月起於85大樓12樓設置機動派出所，全天候24小時派員進駐；另於該大樓大門前派駐警力全天候駐點守望。並針對大樓民宿、出租套房業者及大樓地下停車場等治安顧慮處所等，每週規劃3次清樓查察，以杜絕不法。

另配合高雄市觀光局實施密集性聯合稽查，著重點於涉及短租業者場所之行政違規，自去年下半年迄今已稽查36場次，觀光局針對違規業者裁罰38件，並針對未履行勒令歇業之業者，採行強制斷水斷電措施。

透過市府跨局處查察及與管委會相互配合下，防制成效良好，該大樓於今年度至今已未曾接獲相關檢舉色情案件，亦未發生重大社會敏感案件，警方將持續情資佈建，以淨化該大樓住商環境，再創大樓新商機。

轄區警方自去年起於高雄85大樓的12樓設置機動派出所，全天候24小時派員進駐。（民眾提供）

轄區警方自去年起於高雄85大樓的12樓設置機動派出所，全天候24小時派員進駐。（民眾提供）

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