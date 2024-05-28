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南投草屯「青鳥行動」傳酒醉男自殘送醫 警：與活動無關

南投草屯青鳥活動現場傳出酒醉男子持刀自殘意外。（臉書社團「外國倫看台灣」提供）

南投草屯青鳥活動現場傳出酒醉男子持刀自殘意外。（臉書社團「外國倫看台灣」提供）

2024/05/28 22:31

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮演藝中心「青鳥行動」晚間8點30分接近結束時，現場一名李姓男子情緒激動，突然手持水果刀朝自己的左胸刺去，在場草屯分局員警立即壓制奪刀，男子左胸受傷，送草屯佑民醫院救治，所幸傷口不深，無生命危險。

據了解，案發前李姓男子在家有飲酒，酒後與家人發生爭吵，負氣離家，騎機車行經草屯演藝廳前人行道「青鳥活動」正在舉行，而停留進入人群。

據現場民眾指稱，李男不時喃喃自語，一旁有人曾聽其說「有人要追殺我」，也從其身上聞到濃濃酒味，本不以為意，沒想到男子竟拿出自備的水果刀朝自己的左胸刺去，現場秩序一度混亂，還好沒有再傷及其他人員，但也讓民眾受到不少驚嚇。

至於男子為何持刀自殘，警方初步調查應與「青鳥活動」無關，而是男子酒後情緒出現極大波動，其身心狀況還要進一步了解。

活動主辦人葉宥豆表示，事發當下有詢問參加活動者是否認識該名行為脫序的男子，但都無人認識，是否為自主參加活動民眾還有待商榷。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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男子在青鳥活動現場持刀自殘也嚇壞民眾。（臉書社團「外國倫看台灣」提供）

男子在青鳥活動現場持刀自殘也嚇壞民眾。（臉書社團「外國倫看台灣」提供）

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