地方選舉史罕見！藍營彰縣議員施嘉華 第2次被判決當選無效確定

彰化縣議員施嘉華第二度判決當選無效，他的文宣還強調自己有博士學位。（擷取自施嘉華臉書）

2024/05/28 16:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣第三選區國民黨籍縣議員施嘉華，2018年當選第19屆彰化縣議員，因父親施復興幫買票，他雖無刑事責任，仍被判決當選無效，2022年第20屆議員選舉，他捲土重來且當選，卻被彰化地檢署指控，他與父親用「贊助文宣品」之名賄選，刑事部分，台中高分院判決各3年2月和3年4月徒刑，民事部分，高等法院台中分院今天判決施嘉華當選無效，全案確定，施嘉華兩度當選無效，也創下地方選舉史罕見的一頁。

判決書摘要指出，施嘉華於2022年競選期間時，與父親施復興為爭取該選區具有投票權人支持，並認為拉攏較具地方影響力的村里長、鄉鎮民代表候選人，除可鞏固該具投票權候選人及其家人的投票意願外，更可提高勝選希望，乃共同以贊助或墊付文宣費用名義，實則變相提供現金而賄選方式，為該選區具有投票權的周姓伸港鄉鄉民代表候選人、邱姓彰化縣和美鎮鎮民代表候選人、林姓彰化縣伸港鄉什股村村長候選人（以下稱3人），訂購文宣筆、防風打火機及口罩等文宣品後，同時承諾不用返還任何款項，或不再催討，藉此免除3人付錢的賄賂對價，彰化地院一審判決當選無效，施嘉華上訴二審。

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施嘉華雖否認對3人有交付賄賂行為，但二審認為，依施嘉華在刑案偵查中的自白，及施嘉華、施復興與另3人，在刑案偵審的相關證據資料，足以認定施嘉華與施復興共同以贊助選舉文宣品方式，變相提供同等價額的現金而賄選，而約使其他不同種類候選人，即上述3人投票支持施嘉華，施嘉華與父親施復興所為自屬投票行賄之舉，駁回施嘉華上訴，他當選無效確定。

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